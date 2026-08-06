Robust, kompakt, mångsidig och användarvänlig. Vår batteridrivna gå-bakom kombiskurmaskin BD 50/55 W Classic vet hur man imponerar vid underhållsrengöring i olika typer av byggnader. Passar såväl en butik som en industri. Skurhuvudet har 51cm arbetsbredd och ett skurtryck på 27 kilo. Den har två stora 55 liters tankar och en sugskrapa som är 850mm bred. Sammantaget ger det ett utmärkt rengöringsresultat. Skurhuvudet och skrapan är designade för att hålla under väldigt lång tid och kombinerat med den goda översikten man får från förarposition, drivningen på hjulen och det bekväma fyr-hjuls systemet ger en imponerande körupplevelse med mycket hög användarvänlighet. Den här modellen levereras med ett 80Ah AGM batteri och en extern laddare för maximal servicevänlighet.