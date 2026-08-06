Skurmaskin BD 50/55 W Classic Pack 80Ah
BD 50/55 W Classic har ett 51cm plandisk skurhuvud och 55 liters ren/smutsvattentank samt drivning på hjulen har den en ytavverkning på 2000 m²/h.
Robust, kompakt, mångsidig och användarvänlig. Vår batteridrivna gå-bakom kombiskurmaskin BD 50/55 W Classic vet hur man imponerar vid underhållsrengöring i olika typer av byggnader. Passar såväl en butik som en industri. Skurhuvudet har 51cm arbetsbredd och ett skurtryck på 27 kilo. Den har två stora 55 liters tankar och en sugskrapa som är 850mm bred. Sammantaget ger det ett utmärkt rengöringsresultat. Skurhuvudet och skrapan är designade för att hålla under väldigt lång tid och kombinerat med den goda översikten man får från förarposition, drivningen på hjulen och det bekväma fyr-hjuls systemet ger en imponerande körupplevelse med mycket hög användarvänlighet. Den här modellen levereras med ett 80Ah AGM batteri och en extern laddare för maximal servicevänlighet.
Egenskaper och fördelar
Höjbart borsthuvud i aluminiumFör utmärkt rengöringsresultat. Extremt robust och hållbar design Högkvalitativt material för lång livstid
Fyrhjulssystem med drivning på två hjulÖkar användarvänligheten och sänker ansträngningens som krävs avsevärt. Perfekt för långa arbetspass.
Lättförståeligt handhavandeLätt att starta maskinen. Förkortar upplärningstiden och tiden att vänja sig vid maskinen. Handhavandefel är nästan helt borttaget tack vare den självförklarande utformningen.
Standard böjd skrapa
- Kort torktid tack vare minimalt med fukt kvar på den rengjorda ytan.
- Minskar risken för att halka på nyligen rengjorda ytor.
- Ökar sugeffekten och säkerheten.
Ergonomisk design
- För användare med olika längd.
- Ökar användarvänligheten.
- Möjliggör högre avverkningsgrad vid rengöring.
Robust chassi som standard
- Hög kvalitet skyddar mot skador.
- Ökar pålitligheten.
- Sänker tiden och kostnaden för underhåll.
Unik design på uppsugningssystemet
- Enkelt att underhålla.
- Minskar ljudnivån.
- Ökar användarvänligheten.
Separat smutsvattentank
- Väldigt enkel rengöring.
- Ökar hygienen.
Lock till renvattentanken med inbyggt doseringsmått för rengöringsmedel
- För bekväm och korrekt dosering av rengöringsmedel.
- Sänger förbrukningen och kostnaden av rengöringsmedel.
Praktiskt Home Base system
- För förvaring av olika tillbehör.
- Tillbehör för manuell rengöring är alltid inom räckhåll.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivmotor
|Arbetsbredd, borste (mm)
|510
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|850
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|55 / 55
|Ytkapacitet (m²/h)
|Max. 2550
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|1530
|Batterityp
|Underhållsfri
|Batteri (V/Ah)
|24 / 76
|Drifttid (h)
|Max. 2
|Uppladdningstid (h)
|cirka 8,7
|Körhastighet (km/h)
|Max. 6
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180
|Borstens tryck mot underlaget (kg)
|27
|Svängradie (mm)
|1400
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 2,6
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|65,2
|Tillåten totalvikt (kg)
|240
|Vikt utan tillbehör (kg)
|152
|Mått (L × B × H) (mm)
|1328 x 610 x 1073
Följande ingår
- Planskur: 1 Del(ar)
- Batteri och laddare ingår
- robust gjuten sugstång i aluminium
Standardutrustning
- Kraftfull drivning
- 2-tanksystem
- Typ av suglister: Linatex®
- Kärcher färg- och driftkoncept
- Home Base-fästmöjligheter för mopp eller liknande
Videos
Användningsområden
- Perfekt för lokalvårdsföretag att använda i offentliga byggnader och kontor.
- För användning i hotell och cateringindustri, butiksmiljö och bilhallar.
- För rengöring inom sjukvården, transportindustrin och tillverkande industri