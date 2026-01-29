Vår ultrakompakta kombiskurmaskin BD 30/4 C Bp Pac har imponerande prestanda på mindre ytor upp till 300 m² och är batteridriven, vilket gör att du slipper sladdar och risken för sladdrelaterade snubbelolyckor. Betydligt snabbare och grundligare än rengöring för hand, oavsett om du arbetar på underlag av konst- eller natursten, epoxyharts, linoleum eller PVC. Maskinen suger vid behov även i backläge och, tack vare de roterande sugramperna, även i alla andra lägen. Det välgenomtänkta, extremt enkla användarkonceptet med färgkodade manöverelement märks tydligt även i det enkla, snabba bytet av det kraftfulla och snabbt uppladdningsbara litiumjonbatteriet. Maskinens vikt på endast 20 kg gör den lätt att använda på olika våningsplan, även på ställen som saknar hiss.