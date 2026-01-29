Skurmaskin BD 30/4 C Bp Pack
Den batteridrivna kombiskurmaskinen BD 30/4 C Bp Pack är flexibel, ultrakompakt och väger bara 20 kg, och är avsedd för snabb rengöring av ytor på upp till 300 m².
Vår ultrakompakta kombiskurmaskin BD 30/4 C Bp Pac har imponerande prestanda på mindre ytor upp till 300 m² och är batteridriven, vilket gör att du slipper sladdar och risken för sladdrelaterade snubbelolyckor. Betydligt snabbare och grundligare än rengöring för hand, oavsett om du arbetar på underlag av konst- eller natursten, epoxyharts, linoleum eller PVC. Maskinen suger vid behov även i backläge och, tack vare de roterande sugramperna, även i alla andra lägen. Det välgenomtänkta, extremt enkla användarkonceptet med färgkodade manöverelement märks tydligt även i det enkla, snabba bytet av det kraftfulla och snabbt uppladdningsbara litiumjonbatteriet. Maskinens vikt på endast 20 kg gör den lätt att använda på olika våningsplan, även på ställen som saknar hiss.
Egenskaper och fördelar
Kraftfullt litiumjonbatteri, inklusiveHelt underhållsfritt och med en livslängd som är flera gånger längre än vanliga batterier. Problemfri partiell eller mellanladdning möjlig.
Minimal storlekKräver lite utrymme vid förvaring. Kan även transporteras i passagerarfordon.
Böjd sugrampTillförlitlig uppsugning av vatten, även i tvära svängar. Uppsugning i backläge möjlig, vid behov. Inkluderar en mjuk, oljebeständig sugramp av polyuretan.
Liten, extern batteriladdare, inklusive
- Enkel att förvara.
- Kan anslutas i alla strömuttag.
- Möjliggör korta laddningstider.
Komponenter och material i genomgående hög kvalitet
- Lås och chassi i aluminium av hög kvalitet.
- Robust, hållbar kvalitet.
Ekonomiskt eco!efficiency-läge
- Bidrar till att spara vatten och förlänger batteritiden.
- Lägre driftskostnader genom längre rengöringsintervall och minskad förbrukning av rengöringsmedel.
- Minskar ljudnivån.
Extremt kompakt, flexibel och lättmanövrerad
- Effektiv rengöring av små och belamrade ytor.
- Justerbart handtag gör det möjligt att flytta ut maskinen från väggen i 90 graders vinkel.
Låg maskinvikt (20 kg)
- Underlättar transport.
- Ingen hiss krävs för användning på olika våningsplan.
- Lyfts enkelt in i bilen av en person.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivning av borsten
|Arbetsbredd, borste (mm)
|280
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|325
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|4 / 4
|Ytkapacitet (m²/h)
|900
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|600
|Batteri (V/Ah)
|36,5 / 5,2
|Drifttid (h)
|Max. 1
|Uppladdningstid (h)
|3
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|150
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg)
|20 / 10
|Vattenförbrukning (l/min)
|1
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|Max. 70
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 240
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|19,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|555 x 375 x 1050
Följande ingår
- Planskur: 1 Del(ar)
- Batteri
- Laddare
- Transporthjul
- Sugramper, böjda
Standardutrustning
- 2-tanksystem