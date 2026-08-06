Med sin kompakta storlek och enastående funktioner erbjuder denna maskin exceptionell flexibilitet, användarvänlighet och effektiv rengöringskapacitet. Utrustad med ett borsthuvud på 35 cm levererar BD 35/15 C en hög rengöringseffektivitet och manövrerbarhet. Speciellt designad för mindre utrymmen är BD 35/15 C perfekt för att navigera genom trånga hörn och möblerade områden. Med en höjd på 68 cm passar den under de flesta bord och möbler. En annan bekväm funktion hos BD 35/15 C är dess inbyggda batteriladdare, vilket gör det möjligt för operatören att ladda maskinen på vilken plats som helst. Den kompakta kombiskurmaskinen BD 35/15 C är designad för hållbarhet och pålitlighet. Den robusta designen och högkvalitativa komponenterna säkerställer en lång livslängd även i krävande miljöer. Den lättillgängliga designen gör även rutinunderhåll och rengöringsarbete enklare, så att det kan utföras snabbt och lätt. Handtaget är justerbart i höjdled så den passar alla användare.