Skurmaskin BD 35/15 C Classic Pack
Den kompakta BD 35/15 C Classic är den perfekta lösningen för små utrymmen tack vare enastående manövrerbarhet och kompakt design. Inbyggd batteriladdare ingår.
Med sin kompakta storlek och enastående funktioner erbjuder denna maskin exceptionell flexibilitet, användarvänlighet och effektiv rengöringskapacitet. Utrustad med ett borsthuvud på 35 cm levererar BD 35/15 C en hög rengöringseffektivitet och manövrerbarhet. Speciellt designad för mindre utrymmen är BD 35/15 C perfekt för att navigera genom trånga hörn och möblerade områden. Med en höjd på 68 cm passar den under de flesta bord och möbler. En annan bekväm funktion hos BD 35/15 C är dess inbyggda batteriladdare, vilket gör det möjligt för operatören att ladda maskinen på vilken plats som helst. Den kompakta kombiskurmaskinen BD 35/15 C är designad för hållbarhet och pålitlighet. Den robusta designen och högkvalitativa komponenterna säkerställer en lång livslängd även i krävande miljöer. Den lättillgängliga designen gör även rutinunderhåll och rengöringsarbete enklare, så att det kan utföras snabbt och lätt. Handtaget är justerbart i höjdled så den passar alla användare.
Egenskaper och fördelar
Inbyggd laddare
- Inbyggd laddare för bekväm laddning var som helst
- Kompatibel med alla normala uttag
Kompakta mått
- Bra manövrerbarhet
- Lätt att styra bort från väggen
- Enkel hantering
Optimal uppsugning
- Skrapan suger upp vatten på ett tillförlitligt sätt även i trånga hörn.
- Torkar golvet omedelbart
Fällbart och justerbart handtag
- Kompakt design, sparar mer utrymme under förvaring
- Lätt att transportera, passar i de flesta bilar
- Ergonomiskt justerbar för olika förarhöjder.
Justerbar vattenflöde
- Max vattenflöde 1 l/min
- Justerbar beroende på golvtyp och nedsmutsning
Lättåtkomligt borsthuvud
- Inga verktyg krävs för att ta bort borsten
- Enkelt underhåll efter jobbet
Avtagbar smutsvattentank
- Enkelt underhåll
eco!efficiency-läge
- Lägre strömförbrukning
- Lägre ljudnivå
- Förlänger arbetstiden med upp till 25 %
Förbättring av vattenförsörjningen
- Överensstämmer med EU-standarden
- Jämnare vattenfördelning förbättrar rengöringsprestanda
Display
- Visning av felkoder och status, underlättar service
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Arbetsbredd, borste (mm)
|350
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|470
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|Max. 15 / Max. 15
|Ytkapacitet (m²/h)
|Max. 1400
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|700
|Batterityp
|Underhållsfri
|Batteri (V/Ah)
|12 / 38
|Drifttid (h)
|Max. 2
|Uppladdningstid (h)
|nominell 10
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|100 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²)
|25
|Vattenförbrukning (l/min)
|Max. 0,95
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|54
|Mått (L × B × H) (mm)
|830 x 500 x 680
Följande ingår
- Planskur: 1 Del(ar)
- Batteri
- Batteri och inbyggd laddare medföljer
- Transporthjul
Standardutrustning
- Typ av suglister: Linatex®
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Användningsområden
- Städbolag
- Butiker
- Hotellnäring
- Restauranger
- Offentlig verksamhet
- Sjukvård
- Kontor