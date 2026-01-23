Lättmanövrerad, användarvänlig och lätt att underhålla, BD 38/12 C är skurmaskinen som fungerar som ett effektiv hjälpmedel för rengöring av små områden. Maskinen är utrustad med en skivborste som är 38 cm i diameter. Det nya litiumjonbatteriet gör det tre gånger mer hållbar än konventionella batterier och är underhållsfritt och laddar upp snabbt. Energiläget eco! efficiency sänker energiförbrukningen, ökar körtiden och sänker ljudnivån med ca 40%.