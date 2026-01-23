Skurmaskin BD 38/12 C
Kombiskurmaskinen som är lätt, tyst och smidig. BD 38/12 C är utrustat med ett snabbt uppladdningsbart litium-batteri och eco!efficiency läge.
Lättmanövrerad, användarvänlig och lätt att underhålla, BD 38/12 C är skurmaskinen som fungerar som ett effektiv hjälpmedel för rengöring av små områden. Maskinen är utrustad med en skivborste som är 38 cm i diameter. Det nya litiumjonbatteriet gör det tre gånger mer hållbar än konventionella batterier och är underhållsfritt och laddar upp snabbt. Energiläget eco! efficiency sänker energiförbrukningen, ökar körtiden och sänker ljudnivån med ca 40%.
Egenskaper och fördelar
Högpresterande litium batteri.
- Totalt underhållsfri trots en livslängd tre gånger längre än vanliga batterier
- Snabb uppladdning (fullt på tre timmar, halvt på en timme)
- Tillfällig eller delvis laddning möjlig vid behov.
Inkluderar högpresterande laddare.
- Laddaren är alltid på plats; laddning är alltid möjlig.
- Fulladdad på tre timmar eller halvt laddad på en timme. (Tillfällig laddning möjigt när som helst.)
- Laddar automatiskt när man stänger av maskinen. Ingen förbrukning vid stand-by läge.
Lättviktig maskin
- 35% lättare än liknande maskiner.
- Kan enkelt bäras över steg, trösklar och trappor.
- Enkel att manövrera och enklare att transportera i fordon.
Tillförlitlig skiv teknik.
- Fantastiskt resultat på jämna ytor
- Lämplig att använda med borstar och pads
- Inkluderar borste vid leverans
Sugskrapa direkt bakom borsten.
- Optimal sugförmåga, även i kurvor.
- Enkel att höjda med fotpedal.
Kompakta mått
- Enkel att köra från en vägg vid 90° vinkel.
- Inga utskjutande från enheten.
- Enkel att använda.
Nedviknngsbara handtag
- Kompakt lagringsutrymme.
- Kan även transporteras i små fordon.
Går att justera hantaget i höjd.
- Ergonomisk anpassningsbar för olika användare.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivning av borsten
|Arbetsbredd, borste (mm)
|380
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|480
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|12 / 12
|Ytkapacitet (m²/h)
|1520
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|1140
|Batterityp
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,2 / 21
|Drifttid (h)
|Max. 1,5
|Uppladdningstid (h)
|cirka 2,7
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|180
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg)
|25 - 30 / 16 - 20
|Svängradie (mm)
|1050
|Vattenförbrukning (l/min)
|1
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|65
|Anslutningseffekt (W)
|500
|Färg
|antracit
|Tillåten totalvikt (kg)
|48
|Vikt utan tillbehör (kg)
|36
|Mått (L × B × H) (mm)
|995 x 495 x 1090
Följande ingår
- Planskur: 1 Del(ar)
- Batteri och inbyggd laddare medföljer
- Transporthjul
- Sugramper, böjda
Standardutrustning
- 2-tanksystem