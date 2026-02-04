Som manuell rengöring, fast mycket bättre: vår batteridrivna skurmaskin BR 30/4 C Bp Pack är ett verkligt alternativ till manuell rengöring av hårda ytor upp till 200 m² tack vare sin kompakta design, sin mycket lätta vikt på 14 kilogram och sitt långvariga litiumjonbatteri med en drifttid på 30 minuter. Kontakttrycket, som är tio gånger högre än med en vanlig mopp, och en valsfart på cirka 1 500 varv per minut ger avsevärt bättre rengöringsresultat. Maskinen kan suga upp smuts både framåt och bakåt. Vid särskilt envis smuts kan sugskraporna höjas för att förlänga kontakttiden för rengöringslösningen. Det enda som återstår direkt efter rengöringen är ett rent och särskilt torrt, och därmed halkfritt, golv. Den mycket mobila, sladdlösa maskinen är idealisk för rengöring av golv i små butiker, restauranger, bensinstationer, stormarknader, sanitetsutrymmen, kök eller som komplement till befintliga större skurmaskiner.