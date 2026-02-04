Skurmaskin BR 30/4 C BP
Vår lätta och mycket kompakta batteridrivna skurmaskin BR 30/4 C Bp, som säkerställer torra och halkfria golv direkt efter rengöring, väger endast 14 kg.
Som manuell rengöring, fast mycket bättre: vår batteridrivna skurmaskin BR 30/4 C Bp Pack är ett verkligt alternativ till manuell rengöring av hårda ytor upp till 200 m² tack vare sin kompakta design, sin mycket lätta vikt på 14 kilogram och sitt långvariga litiumjonbatteri med en drifttid på 30 minuter. Kontakttrycket, som är tio gånger högre än med en vanlig mopp, och en valsfart på cirka 1 500 varv per minut ger avsevärt bättre rengöringsresultat. Maskinen kan suga upp smuts både framåt och bakåt. Vid särskilt envis smuts kan sugskraporna höjas för att förlänga kontakttiden för rengöringslösningen. Det enda som återstår direkt efter rengöringen är ett rent och särskilt torrt, och därmed halkfritt, golv. Den mycket mobila, sladdlösa maskinen är idealisk för rengöring av golv i små butiker, restauranger, bensinstationer, stormarknader, sanitetsutrymmen, kök eller som komplement till befintliga större skurmaskiner.
Egenskaper och fördelar
Snabbroterande borstvals
- Tio gånger högre anläggningstryck än vid manuell rengöring.
- Borstvalsen rengör även strukturerade ytor och sprickor.
- Vals som underlättar framåtrörelse för enklare rengöring.
Torkar omedelbart
- De mjuka suglisterna av gummi avlägsnar fukt – framåt och bakåt.
- Vid intensivrengöring kan sugfunktionen stängas av via fotpedalen.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivning av borsten
|Arbetsbredd, borste (mm)
|300
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|300
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|4 / 4
|Ytkapacitet (m²/h)
|200
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|150
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 35
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|1270
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²)
|100
|Vattenförbrukning (l/min)
|0,3
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|72,4
|Anslutningseffekt (W)
|550
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|13
|Mått (L × B × H) (mm)
|365 x 345 x 1162
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Transporthjul
- Borstvals: 1 Del(ar)
- Två sugramper, raka: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- 2-tanksystem