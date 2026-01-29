Likt manuell rengöring, bara mycket bättre: vår batteridrivna BR 30/4 C Bp Pack kombiskurmaskin är ett verkligt alternativ till manuell rengöring av hårda ytor upp till 200 m² tack vare dess kompakta form, dess låga vikt på 14 kilogram och dess långlivade litiumjonbatteri med 30 minuters drifttid. Batterierna ingår i Kärcher Battery Universe. En batteriplattform med en enorm mängd applikationer och möjligheter. Anläggningstrycket som är tio gånger högre än det för en konventionell golvmopp och en valshastighet på ungefär 1 500 varv/minut säkerställer bättre rengöringsresultat. Det går att dammsuga både framåt och bakåt. Vid fall med särskilt envis smuts kan sugramperna utöka rengöringslösningens kontakttid. Allt som finns kvar omedelbart efter rengöring är ett rent och riktigt torrt, och därmed halkfritt, golv. Den väldigt mobila, sladdlösa maskinen är idealisk för rengöring av golv i små butiker, restauranger, bensinstationer, snabbköp, sanitetsutrymmen, kök eller till och med i kombination med befintliga kombiskurmaskiner.