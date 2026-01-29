Skurmaskin BR 30/4 C BP Pack *EU
Vår lätta och väldigt kompakta batteridrivna BR 30/4 C Bp Pack kombiskurmaskin som ger torra, halkfria golv omedelbart efter rengöring och är en del i Kärcher Battery Universe.
Likt manuell rengöring, bara mycket bättre: vår batteridrivna BR 30/4 C Bp Pack kombiskurmaskin är ett verkligt alternativ till manuell rengöring av hårda ytor upp till 200 m² tack vare dess kompakta form, dess låga vikt på 14 kilogram och dess långlivade litiumjonbatteri med 30 minuters drifttid. Batterierna ingår i Kärcher Battery Universe. En batteriplattform med en enorm mängd applikationer och möjligheter. Anläggningstrycket som är tio gånger högre än det för en konventionell golvmopp och en valshastighet på ungefär 1 500 varv/minut säkerställer bättre rengöringsresultat. Det går att dammsuga både framåt och bakåt. Vid fall med särskilt envis smuts kan sugramperna utöka rengöringslösningens kontakttid. Allt som finns kvar omedelbart efter rengöring är ett rent och riktigt torrt, och därmed halkfritt, golv. Den väldigt mobila, sladdlösa maskinen är idealisk för rengöring av golv i små butiker, restauranger, bensinstationer, snabbköp, sanitetsutrymmen, kök eller till och med i kombination med befintliga kombiskurmaskiner.
Egenskaper och fördelar
Snabbroterande borstvals
- Tio gånger högre anläggningstryck än vid manuell rengöring.
- Borstvalsen rengör även strukturerade ytor och sprickor.
- Vals som underlättar framåtrörelse för enklare rengöring.
Torkar omedelbart
- De mjuka suglisterna av gummi avlägsnar fukt – framåt och bakåt.
- Vid intensivrengöring kan sugfunktionen stängas av via fotpedalen.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivning av borsten
|Arbetsbredd, borste (mm)
|300
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|300
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|4 / 4
|Ytkapacitet (m²/h)
|200
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|150
|Batterityp
|Avtagbart litiumjonbatteri
|Spänning (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|7,5
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|1
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 35
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min)
|58 / 81
|Uteffekt (A)
|6
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|1270
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²)
|100
|Vattenförbrukning (l/min)
|0,3
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|Max. 72,4
|Anslutningseffekt (W)
|550
|Färg
|antracit
|Mått (L × B × H) (mm)
|365 x 345 x 1162
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Transporthjul
- Borstvals: 1 Del(ar)
- Två sugramper, raka: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- 2-tanksystem