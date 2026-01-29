Borsthuvudet roterbart med +/- 200° med KART-teknologi, vilket gör maskinen möjlig att styra. För enkel kurvtagning Extremt lättmanövrerad och effektiv – idealisk för ytor med mycket möbler. Borsten sitter alltid vinkelrätt mot färdriktningen. Sugrampen suger lätt upp vattnet i alla hörn. Rengöring och dammsugning kan vid behov även utföras i backläge. Extremt lättmanövrerad och effektiv – idealisk för ytor med mycket möbler. Borsten sitter alltid vinkelrätt mot färdriktningen. Sugrampen suger lätt upp vattnet i alla hörn. Rengöring och dammsugning kan vid behov även utföras i backläge.

Inkluderar kraftfullt litiumjonbatteri Helt underhållsfritt trots en tre gånger längre livslängd än vanliga batterier. Tillfällig eller delvis laddning möjlig vid behov. Snabb uppladdning (fullt på tre timmar, halvt på en timme) Helt underhållsfritt trots en tre gånger längre livslängd än vanliga batterier. Tillfällig eller delvis laddning möjlig vid behov. Snabb uppladdning (fullt på tre timmar, halvt på en timme)