Skurmaskin BR 35/12 C Bp Pack

Extremt flexibel kombimaskin som skurar och suger upp i båda riktningar. Li-Ion batteriteknik som ger 3 ggr. längre livstid än standardbatterier. Låg vikt gör det möjligt att förflytta den enkelt. Bibehållet högt skurtryck, trots den låga vikten. Lämplig för butiker, restauranger, bensinstationer etc.

Egenskaper och fördelar
Skurmaskin BR 35/12 C Bp Pack: Borsthuvudet roterbart med +/- 200° med KART-teknologi, vilket gör maskinen möjlig att styra. För enkel kurvtagning
Extremt lättmanövrerad och effektiv – idealisk för ytor med mycket möbler. Borsten sitter alltid vinkelrätt mot färdriktningen. Sugrampen suger lätt upp vattnet i alla hörn. Rengöring och dammsugning kan vid behov även utföras i backläge.
Skurmaskin BR 35/12 C Bp Pack: Inkluderar kraftfullt litiumjonbatteri
Helt underhållsfritt trots en tre gånger längre livslängd än vanliga batterier. Tillfällig eller delvis laddning möjlig vid behov. Snabb uppladdning (fullt på tre timmar, halvt på en timme)
Skurmaskin BR 35/12 C Bp Pack: Kompakt enhet
Det går att köra rakt ut från väggen i 90 graders vinkel. Enheten har inga utstickande föremål: enkel hantering.
Lättviktig maskin
  • 35% lättare än liknande maskiner.
  • Kan enkelt bäras över steg, trösklar och trappor.
  • Förenklad transport i fordon.
Nedviknngsbara handtag
  • Kompakt lagringsutrymme.
  • Kan även transporteras i små fordon.
Går att justera hantaget i höjd.
  • Ergonomisk anpassningsbar för olika användare.
Inkluderar högpresterande laddare.
  • Laddaren är alltid på plats; laddning är alltid möjlig.
  • Kan laddas upp helt på tre timmar eller till hälften på en timme. Ytterligare kostnader kan tillkomma.
  • Laddar automatiskt när man stänger av maskinen. Ingen förbrukning vid stand-by läge.
Valsteknik
  • Högt anläggningstryck för borttagning av hårt sittande smuts.
  • Mycket bra även på hårda golvbeläggningar eller för rengöring av springor.
  • Enhetliga rengöringsresultat.
Inkluderar sopfunktion
  • Sopar, skurar och dammsuger effektivt i ett enda moment.
  • Suger upp grus, träflisor och andra små föremål.
  • För optimal användning av sugrampen.
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Batteri
Drivmotor Drivning av borsten
Arbetsbredd, borste (mm) 350
Arbetsbredd, dammsugning (mm) 450
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 12 / 12
Ytkapacitet (m²/h) 1400
Praktiskt ytframförande (m²/h) 1050
Batterityp Li-Ion
Batteri (V/Ah) 25,2 / 21
Drifttid (h) Max. 1,5
Uppladdningstid (h) cirka 2,7
Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Borstens rotationshastighet (varv/min) 700 - 1500
Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg) 80 - 150 / 6 - 12
Svängradie (mm) 1050
Vattenförbrukning (l/min) 1
Ljudtrycksnivå (dB(A)) Max. 65
Anslutningseffekt (W) 500
Färg antracit
Tillåten totalvikt (kg) 48
Vikt utan tillbehör (kg) 36
Mått (L × B × H) (mm) 930 x 420 x 1100

Följande ingår

  • Borstvals: 1 Del(ar)
  • Batteri och inbyggd laddare medföljer
  • Transporthjul
  • Sugramp, rak: 1 Del(ar)

Standardutrustning

  • 2-tanksystem
  • Variabelt arbetstryck
Skurmaskin BR 35/12 C Bp Pack
