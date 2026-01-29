Skurmaskin BR 35/12 C Bp Pack
Extremt flexibel kombimaskin som skurar och suger upp i båda riktningar. Li-Ion batteriteknik som ger 3 ggr. längre livstid än standardbatterier. Låg vikt gör det möjligt att förflytta den enkelt. Bibehållet högt skurtryck, trots den låga vikten. Lämplig för butiker, restauranger, bensinstationer etc. Enkel att transportera.
Egenskaper och fördelar
Borsthuvudet roterbart med +/- 200° med KART-teknologi, vilket gör maskinen möjlig att styra. För enkel kurvtagningExtremt lättmanövrerad och effektiv – idealisk för ytor med mycket möbler. Borsten sitter alltid vinkelrätt mot färdriktningen. Sugrampen suger lätt upp vattnet i alla hörn. Rengöring och dammsugning kan vid behov även utföras i backläge.
Inkluderar kraftfullt litiumjonbatteriHelt underhållsfritt trots en tre gånger längre livslängd än vanliga batterier. Tillfällig eller delvis laddning möjlig vid behov. Snabb uppladdning (fullt på tre timmar, halvt på en timme)
Kompakt enhetDet går att köra rakt ut från väggen i 90 graders vinkel. Enheten har inga utstickande föremål: enkel hantering.
Lättviktig maskin
- 35% lättare än liknande maskiner.
- Kan enkelt bäras över steg, trösklar och trappor.
- Förenklad transport i fordon.
Nedviknngsbara handtag
- Kompakt lagringsutrymme.
- Kan även transporteras i små fordon.
Går att justera hantaget i höjd.
- Ergonomisk anpassningsbar för olika användare.
Inkluderar högpresterande laddare.
- Laddaren är alltid på plats; laddning är alltid möjlig.
- Kan laddas upp helt på tre timmar eller till hälften på en timme. Ytterligare kostnader kan tillkomma.
- Laddar automatiskt när man stänger av maskinen. Ingen förbrukning vid stand-by läge.
Valsteknik
- Högt anläggningstryck för borttagning av hårt sittande smuts.
- Mycket bra även på hårda golvbeläggningar eller för rengöring av springor.
- Enhetliga rengöringsresultat.
Inkluderar sopfunktion
- Sopar, skurar och dammsuger effektivt i ett enda moment.
- Suger upp grus, träflisor och andra små föremål.
- För optimal användning av sugrampen.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivning av borsten
|Arbetsbredd, borste (mm)
|350
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|450
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|12 / 12
|Ytkapacitet (m²/h)
|1400
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|1050
|Batterityp
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,2 / 21
|Drifttid (h)
|Max. 1,5
|Uppladdningstid (h)
|cirka 2,7
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|700 - 1500
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Svängradie (mm)
|1050
|Vattenförbrukning (l/min)
|1
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|Max. 65
|Anslutningseffekt (W)
|500
|Färg
|antracit
|Tillåten totalvikt (kg)
|48
|Vikt utan tillbehör (kg)
|36
|Mått (L × B × H) (mm)
|930 x 420 x 1100
Följande ingår
- Borstvals: 1 Del(ar)
- Batteri och inbyggd laddare medföljer
- Transporthjul
- Sugramp, rak: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- 2-tanksystem
- Variabelt arbetstryck