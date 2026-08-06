Skurmaskin BR 45/22 C BP Pack
Den högpresterande BR 45/22 C Bp Pack batteridrivna kombiskurmaskinen. Med roterande borstvalshuvud och KART-teknik för maximal manövrerbarhet och hög ytprestanda.
Även i stora utrymmen finns det ofta trånga passager att navigera på grund av oreda och hinder. Det är här vår BR 45/22 C Bp Pack kombiskurmaskin verkligen kommer till sin rätt. Den är utrustad med ett borstvalshuvud med KART (Kärcher Advanced Response Technology), som kan vridas 200° i båda riktningarna, i kombination med en stor arbetsbredd – vilket gör den extremt manövrerbar och därmed idealisk för trånga och belamrade områden. Samtidigt är borsten och sugbladet alltid placerade mot körriktningen, vilket ger både högre ytprestanda och ett jämnare rengöringsresultat. Jämfört med traditionella blybatterier har de inbyggda högpresterande litiumjonbatterierna upp till tre gånger längre livslängd – och de är dessutom helt underhållsfria. Driftstiden kan förlängas ytterligare genom att använda det innovativa eco!efficiency-läget, som dessutom minskar ljudnivån med cirka 40 procent. HEPA-filtret, som finns som tillval, renar frånluften från det smutsiga vattnet och gör maskinen lämplig även för användning i miljöer med höga hygienkrav.
Egenskaper och fördelar
Borsthuvudet kan vridas +/- 200° med KART-teknik för smidig kurvtagning
- Extremt lättmanövrerad och effektiv – idealisk för ytor med mycket möbler.
- Borsten sitter alltid vinkelrätt mot färdriktningen. Sugrampen suger lätt upp vattnet i alla hörn.
- Rengöring och dammsugning kan vid behov även utföras i backläge.
Inkluderar högpresterande laddare.
- Laddaren är alltid på plats; laddning är alltid möjlig.
- Laddar automatiskt när man stänger av maskinen. Ingen förbrukning vid stand-by läge.
Inkluderar sopfunktion
- Sopar, skurar och dammsuger effektivt i ett enda moment.
- Suger upp grus, träflisor och andra små föremål.
- För optimal användning av sugrampen.
Inkluderar kraftfullt litiumjonbatteri
- Totalt underhållsfri trots en livslängd tre gånger längre än vanliga batterier
- Tillfällig eller delvis laddning möjlig vid behov.
- Även lämpad för flerskiftsanvändning.
Energibesparande eco!efficiency-läge
- Sparar resurser och förlänger användningstiden upp till 50%.
- 40% lägre ljudnivå.
- Minskat koldioxid utsläpp.
Kompakt enhet
- Det går att köra rakt ut från väggen i 90 graders vinkel.
- Inga utskjutande från enheten.
- Enkel att använda.
Lättviktig maskin
- Enkel att transportera, även längre sträckor
- Förenklad transport i fordon.
Nedviknngsbara handtag
- Kompakt lagringsutrymme.
- Kan även transporteras i små fordon.
Går att justera hantaget i höjd.
- Ergonomisk anpassningsbar för olika användare.
Valsteknik
- Högt anläggningstryck för borttagning av hårt sittande smuts.
- Idealisk för rengöring av fogar och strukturerade ytor.
- Enhetliga rengöringsresultat.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Drivmotor
|Drivning av borsten
|Arbetsbredd, borste (mm)
|450
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|500
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|22 / 22
|Ytkapacitet (m²/h)
|1800
|Praktiskt ytframförande (m²/h)
|1260
|Batterityp
|Li-Ion
|Batteri (V/Ah)
|25,2 / 30
|Drifttid (h)
|Max. 2
|Uppladdningstid (h)
|cirka 3,5
|Nätspänning (för batteriladdare) (V)
|220 - 240
|Nätfrekvens (för batteriladdare) (Hz)
|50 - 60
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|750 - 1050
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²)
|100 - 150
|Svängradie (mm)
|1118
|Vattenförbrukning (l/min)
|1
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|63
|Spänning (V)
|25,2
|Anslutningseffekt (W)
|upp till 550
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|43
|Mått (L × B × H) (mm)
|866 x 530 x 1061
Följande ingår
- Variant: Batteri och snabbladdare inkluderat
- Borstvals: 1 Del(ar)
- Batteri och inbyggd laddare medföljer
- Transporthjul
- Sugramp, rak: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- 2-tanksystem
- Variabelt arbetstryck