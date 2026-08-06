Även i stora utrymmen finns det ofta trånga passager att navigera på grund av oreda och hinder. Det är här vår BR 45/22 C Bp Pack kombiskurmaskin verkligen kommer till sin rätt. Den är utrustad med ett borstvalshuvud med KART (Kärcher Advanced Response Technology), som kan vridas 200° i båda riktningarna, i kombination med en stor arbetsbredd – vilket gör den extremt manövrerbar och därmed idealisk för trånga och belamrade områden. Samtidigt är borsten och sugbladet alltid placerade mot körriktningen, vilket ger både högre ytprestanda och ett jämnare rengöringsresultat. Jämfört med traditionella blybatterier har de inbyggda högpresterande litiumjonbatterierna upp till tre gånger längre livslängd – och de är dessutom helt underhållsfria. Driftstiden kan förlängas ytterligare genom att använda det innovativa eco!efficiency-läget, som dessutom minskar ljudnivån med cirka 40 procent. HEPA-filtret, som finns som tillval, renar frånluften från det smutsiga vattnet och gör maskinen lämplig även för användning i miljöer med höga hygienkrav.