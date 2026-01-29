Singelskurmaskin BDS 43/150 C Classic

BDS 43/150 C Classic är en väldigt robust singelskurmaskin för olika golvrengöringstillämpningar. Med en underhållsfri planetväxel och kraftfull motor på 1 500 watt.

Vår väldigt robusta singelskurmaskin BDS 43/150 C Classic erbjuder ett utmärkt förhållande mellan pris och prestanda och är väldigt mångsidig för noggrann golvrengöring. Med en kraftfull motor på 1 500 watt är den lämplig för både hårda och tåliga golv och textilbeläggningar samt för att slipa slitna parkettgolv. Med en arbetsbredd på 430 mm är den idealisk för de flesta tillämpningar inom rengöring av byggnader, medan den underhållsfria planetväxeln tillverkas med slittåliga metallkugghjul som säkerställer lång livslängd och mycket mindre slitage och lägre underhållskostnader jämfört med en bandväxel. En rondellhållare inkluderas också i leveransen.

Egenskaper och fördelar
Singelskurmaskin BDS 43/150 C Classic: Kraftfull motor
Kraftfull motor
Singelskurmaskin BDS 43/150 C Classic: Robust planetväxeldrivning
Robust planetväxeldrivning
Singelskurmaskin BDS 43/150 C Classic: Enkel manövrering
Enkel manövrering
Integrerad strömutgång
Specifikationer

Tekniska data

Drivning Eldrift
Arbetsbredd, borste (mm) 430
Arbetshöjd (mm) 90
Borstens rotationshastighet (varv/min) 150
Borstens tryck mot underlaget (kg) 43
Ljudtrycksnivå (dB(A)) 66
Spänning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50
Färg antracit
Vikt (med tillbehör) (kg) 44,2
Mått (L × B × H) (mm) 940 x 430 x 1105

Följande ingår

  • Rondellhållare

Standardutrustning

  • Tank (tillval): 10 l
  • Eldrift
Videos
Användningsområden
  • Perfekt för lokalvårdsföretag att använda i offentliga byggnader och kontor.
  • För grundlig rengöring av alla golv – från hårda ytor till mattor.
Tillbehör
Rengöringsmedel