Singelskurmaskin BDS 43/150 C Classic
BDS 43/150 C Classic är en väldigt robust singelskurmaskin för olika golvrengöringstillämpningar. Med en underhållsfri planetväxel och kraftfull motor på 1 500 watt.
Vår väldigt robusta singelskurmaskin BDS 43/150 C Classic erbjuder ett utmärkt förhållande mellan pris och prestanda och är väldigt mångsidig för noggrann golvrengöring. Med en kraftfull motor på 1 500 watt är den lämplig för både hårda och tåliga golv och textilbeläggningar samt för att slipa slitna parkettgolv. Med en arbetsbredd på 430 mm är den idealisk för de flesta tillämpningar inom rengöring av byggnader, medan den underhållsfria planetväxeln tillverkas med slittåliga metallkugghjul som säkerställer lång livslängd och mycket mindre slitage och lägre underhållskostnader jämfört med en bandväxel. En rondellhållare inkluderas också i leveransen.
Egenskaper och fördelar
Kraftfull motor
Robust planetväxeldrivning
Enkel manövrering
Integrerad strömutgång
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Eldrift
|Arbetsbredd, borste (mm)
|430
|Arbetshöjd (mm)
|90
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|150
|Borstens tryck mot underlaget (kg)
|43
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|66
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|44,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|940 x 430 x 1105
Följande ingår
- Rondellhållare
Standardutrustning
- Tank (tillval): 10 l
- Eldrift
Videos
Användningsområden
- Perfekt för lokalvårdsföretag att använda i offentliga byggnader och kontor.
- För grundlig rengöring av alla golv – från hårda ytor till mattor.