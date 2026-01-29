Vår väldigt robusta singelskurmaskin BDS 43/150 C Classic erbjuder ett utmärkt förhållande mellan pris och prestanda och är väldigt mångsidig för noggrann golvrengöring. Med en kraftfull motor på 1 500 watt är den lämplig för både hårda och tåliga golv och textilbeläggningar samt för att slipa slitna parkettgolv. Med en arbetsbredd på 430 mm är den idealisk för de flesta tillämpningar inom rengöring av byggnader, medan den underhållsfria planetväxeln tillverkas med slittåliga metallkugghjul som säkerställer lång livslängd och mycket mindre slitage och lägre underhållskostnader jämfört med en bandväxel. En rondellhållare inkluderas också i leveransen.