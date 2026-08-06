Singelskurmaskin BDS 43/DUO C
Den allsidiga två-hastighets singelskurmaskinen BDS 43/DUO C lämpar sig för rengöring, polering och slipning av olika golvtyper. Har en väldigt stabil drift både i 150 och 300 varv.
Med en arbetsbredd på 43 centimeter och ställbart varvtal (150 eller 300 vpm) och en kraftfull 1500 W motor är vår singelskurmaskin BDS 43/DUO C lämplig för många olika arbetsuppgifter. Maskinen passar för rengöring av hårda och elastiska golvytor men även textila golv. Fungerar utmärkt för polering i 300 varv och även för ytslipning av parkett eller linoleumgolv. BDS 43/DUO C imponerar med en stabil drift i båda varvtal. Det ergonomiskt utformade handtaget underlättar god hantering av maskinen så den även passar oerfarna och otränade användare som kan använda den utan besvär.
Egenskaper och fördelar
Två hastigheter150 rpm eller 300 rpm valbart via omkopplare Omkopplaren sitter lättåtkomligt på mittskenan
UltratystKan även användas i ljudkänsliga miljöer (t.ex. hotell, sjukhus eller kontor)
Kraftfull motorExtremt robust och hållbar design Högt moment för effektivt arbete
Mycket lågt däck
- Når under möbler och element
Stora hjul
- Enkel att transportera, även längre sträckor
- Kan även bäras i trappor
Omfattande utbud av tillbehör
- Tillbehör anpassade till typ av användning (tankstorlek, borstar i olika hårdhetsgrad, padhållare, olika pads, mikrofiberpad, diamantpads osv.
- Systematisk rengöring: Idealiska tillbehör för alla användningsområden
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Eldrift
|Arbetsbredd, borste (mm)
|430
|Arbetshöjd (mm)
|90
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|150 - 300
|Borstens tryck mot underlaget (kg)
|45
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|66
|Spänning (V)
|220
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|antracit
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|49,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|940 x 430 x 1070
Följande ingår
- Rondellhållare
Standardutrustning
- Tank (tillval): 10 l
- Eldrift
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Användningsområden
- För rengöring av hårda, elastiska och textila golvmaterial
- Också perfekt för polering och slipning av parkett