Med en arbetsbredd på 43 centimeter och ställbart varvtal (150 eller 300 vpm) och en kraftfull 1500 W motor är vår singelskurmaskin BDS 43/DUO C lämplig för många olika arbetsuppgifter. Maskinen passar för rengöring av hårda och elastiska golvytor men även textila golv. Fungerar utmärkt för polering i 300 varv och även för ytslipning av parkett eller linoleumgolv. BDS 43/DUO C imponerar med en stabil drift i båda varvtal. Det ergonomiskt utformade handtaget underlättar god hantering av maskinen så den även passar oerfarna och otränade användare som kan använda den utan besvär.