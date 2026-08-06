Sopmaskin KM 100/100 R Bp Pack
Bekväm åkbar eldriven sopmaskin för professionellt bruk med avsedd för sopning såväl utomhus som inomhus. Lämplig för uppdrag runt 6.000m²/h till 7.800m².
Mycket lättanvänd elektisk sopmaskin med enkelt handhavande tack vare en pedal för körning framåt och bakåt, liten vändradie (3350 mm), automatisk parkeringsbroms och automatisk frånslagning av motorn när föraren lämnar sätet. Den är utrustad med ett effektivt trumfiltersystem med automatisk filterskakfunktion och arbetar enligt översopningsprincipen vilket innebär att borstvalsen kastar upp smutsen och för den vidare bakåt till smutsbehållaren. Den borstvalsen anpassar sig automatiskt till ojämna ytor. Filter och huvudsopvals kan bytas utan verktyg. Med integrerad grovsmutslucka för grövre avfall, t.ex. burkar, delar, grus eller våta löv. Maskinen har en sidoborste som standard och en andra sidoborste finns som tillval. Smutsbehållarna är uppdelade i två separata 50-litersbehållare ochbåda 50-litersbehållarna kan tas loss från sidan.
Egenskaper och fördelar
StötlistSkyddar sopmaskin och hinder inom det område som ska rengöras.
Stor filteryta med automatisk filterskakfunktionFiltret rengörs automatiskt när maskinen stängs av – för kontinuerlig lågdammande sopning under långvarig, oavbruten användning. Filterrengöring kan även ske manuellt. Filterbyte utan verktyg.
Enkel att skötaEnkelt byte av filter och borstvals utan verktyg, för flexibelt underhåll.
EASY Operation - koncept
- Tydlig, logisk och överblickbar placering av alla reglage i handtaget för enkel användning.
- Standardsymboler för samtliga Kärcher sopmaskiner.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivmotor
|DC-motor
|Drift – ström (V/kW)
|24 / 2,1
|Drivning
|Elektrisk
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|6000
|Max. ytkapacitet med 2 sidoborstar (m²/h)
|7800
|Arbetsbredd (mm)
|700
|Arbetsbredd med en sidoborste (mm)
|1000
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|1300
|Batterikapacitet (Ah)
|240
|Batterispänning (V)
|24
|Drifttid (h)
|Max. 2,5
|Avfallsbehållare (l)
|100
|Max. lutning (%)
|15
|Arbetshastighet (km/h)
|6
|Filteryta (m²)
|6
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|540
|Vikt, klar för drift (kg)
|300
|Mått (L × B × H) (mm)
|2006 x 1005 x 1343
Följande ingår
- Rundfilter i polyester
- Batteri och inbyggd laddare medföljer
- Hjul, luftfyllda däck
Standardutrustning
- Manuell filterrengöring
- Automatisk filterrengöring
- Flytande huvudsopvals
- Reglering av sugvolymen
- Grovsmutslucka
- Översopsprincip
- Drivmotor, framåt
- Drivmotor, bakåt
- Sug
- Utomhusbruk
- Inomhusbruk
- Batteridisplay
- Timräknare
- Sopfunktion, kan stängas av
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Användningsområden
- För snabb underhållsrengöring av bilparkeringar
- Perfekt för städbolag, fastighetsskötare, inom handeln samt offentlig verksamhet.
- Även väldigt lämplig på verkstäder, inom industrin samt parkeringsytor inomhus
- Också lämplig för rengöring i tillverkningsindustri samt lagermiljö