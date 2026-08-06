Mycket lättanvänd elektisk sopmaskin med enkelt handhavande tack vare en pedal för körning framåt och bakåt, liten vändradie (3350 mm), automatisk parkeringsbroms och automatisk frånslagning av motorn när föraren lämnar sätet. Den är utrustad med ett effektivt trumfiltersystem med automatisk filterskakfunktion och arbetar enligt översopningsprincipen vilket innebär att borstvalsen kastar upp smutsen och för den vidare bakåt till smutsbehållaren. Den borstvalsen anpassar sig automatiskt till ojämna ytor. Filter och huvudsopvals kan bytas utan verktyg. Med integrerad grovsmutslucka för grövre avfall, t.ex. burkar, delar, grus eller våta löv. Maskinen har en sidoborste som standard och en andra sidoborste finns som tillval. Smutsbehållarna är uppdelade i två separata 50-litersbehållare ochbåda 50-litersbehållarna kan tas loss från sidan.