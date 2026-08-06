Sopmaskin KM 100/100 R Bp Pack

Bekväm åkbar eldriven sopmaskin för professionellt bruk med avsedd för sopning såväl utomhus som inomhus. Lämplig för uppdrag runt 6.000m²/h till 7.800m².

Mycket lättanvänd elektisk sopmaskin med enkelt handhavande tack vare en pedal för körning framåt och bakåt, liten vändradie (3350 mm), automatisk parkeringsbroms och automatisk frånslagning av motorn när föraren lämnar sätet. Den är utrustad med ett effektivt trumfiltersystem med automatisk filterskakfunktion och arbetar enligt översopningsprincipen vilket innebär att borstvalsen kastar upp smutsen och för den vidare bakåt till smutsbehållaren. Den borstvalsen anpassar sig automatiskt till ojämna ytor. Filter och huvudsopvals kan bytas utan verktyg. Med integrerad grovsmutslucka för grövre avfall, t.ex. burkar, delar, grus eller våta löv. Maskinen har en sidoborste som standard och en andra sidoborste finns som tillval. Smutsbehållarna är uppdelade i två separata 50-litersbehållare ochbåda 50-litersbehållarna kan tas loss från sidan.

Egenskaper och fördelar
Sopmaskin KM 100/100 R Bp Pack: Stötlist
Stötlist
Skyddar sopmaskin och hinder inom det område som ska rengöras.
Sopmaskin KM 100/100 R Bp Pack: Stor filteryta med automatisk filterskakfunktion
Stor filteryta med automatisk filterskakfunktion
Filtret rengörs automatiskt när maskinen stängs av – för kontinuerlig lågdammande sopning under långvarig, oavbruten användning. Filterrengöring kan även ske manuellt. Filterbyte utan verktyg.
Sopmaskin KM 100/100 R Bp Pack: Enkel att sköta
Enkel att sköta
Enkelt byte av filter och borstvals utan verktyg, för flexibelt underhåll.
EASY Operation - koncept
  • Tydlig, logisk och överblickbar placering av alla reglage i handtaget för enkel användning.
  • Standardsymboler för samtliga Kärcher sopmaskiner.
Specifikationer

Tekniska data

Drivmotor DC-motor
Drift – ström (V/kW) 24 / 2,1
Drivning Elektrisk
Max. ytkapacitet (m²/h) 6000
Max. ytkapacitet med 2 sidoborstar (m²/h) 7800
Arbetsbredd (mm) 700
Arbetsbredd med en sidoborste (mm) 1000
Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm) 1300
Batterikapacitet (Ah) 240
Batterispänning (V) 24
Drifttid (h) Max. 2,5
Avfallsbehållare (l) 100
Max. lutning (%) 15
Arbetshastighet (km/h) 6
Filteryta (m²) 6
Vikt (med tillbehör) (kg) 540
Vikt, klar för drift (kg) 300
Mått (L × B × H) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Följande ingår

  • Rundfilter i polyester
  • Batteri och inbyggd laddare medföljer
  • Hjul, luftfyllda däck

Standardutrustning

  • Manuell filterrengöring
  • Automatisk filterrengöring
  • Flytande huvudsopvals
  • Reglering av sugvolymen
  • Grovsmutslucka
  • Översopsprincip
  • Drivmotor, framåt
  • Drivmotor, bakåt
  • Sug
  • Utomhusbruk
  • Inomhusbruk
  • Batteridisplay
  • Timräknare
  • Sopfunktion, kan stängas av
Sopmaskin KM 100/100 R Bp Pack
Sopmaskin KM 100/100 R Bp Pack
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Användningsområden
  • För snabb underhållsrengöring av bilparkeringar
  • Perfekt för städbolag, fastighetsskötare, inom handeln samt offentlig verksamhet.
  • Även väldigt lämplig på verkstäder, inom industrin samt parkeringsytor inomhus
  • Också lämplig för rengöring i tillverkningsindustri samt lagermiljö
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