Sopmaskin KM 100/120 R Bp Pack
Med noll utsläpp, idealisk för dammiga interiörer: den åkbara sopmaskinen KM 100/120 R Bp Pack med ett kraftfullt 240 Ah-batteri, inbyggd laddare och hydraulisk högtömning.
Extremt robust och praktiskt, med noll utsläpp: vår åkbara sopmaskin KM 100/120 R Bp. Utrustad med ett kraftfullt 240 Ah-batteri och en inbyggd laddare som möjliggör upp till fyra timmars kontinuerlig användning - även, och särskilt, i extra dammiga interiörområden. För att förhindra skador på inredning eller maskinen själv, har sopmaskinen en svängbar sidoborste, vars hastighet kan justeras när som helst för att anpassas till mängden damm som ska samlas upp. Den flytande huvudborsten säkerställer utmärkta rengöringsresultat, det beprövade rundfiltersystemet med sex kvadratmeter filterarea och automatisk rengöring möjliggör dammfri sopning vid alla tillfällen, den stora sopbehållaren tillåter långa driftstider, och den hydrauliska högbehållartömningen är perfekt för enkel avfallshantering. Användarvänliga funktioner inkluderar justerbar förarstol, mycket bra översikt och styrningsfunktioner som är tydliga och lättillgängliga. Den lättskötta KM 100/120 R kan också eftermonteras med tillval som ett skyddande tak eller en dammsugarhållare för att passa individuella behov.
Egenskaper och fördelar
Hög produktivitetUtmärkt sopresultat tack vare den flytande huvudborsten Stor sopbehållarkapacitet (120L) för långa arbetspass utan avbrott Robust design och beprövade komponenter minimerar risken för ställtid
Bekvämt och säkert användandeHög komfort i förarmiljön och hydraulisk högtömning upp till en höjd av 152 cm Lätt att hantera och tydlig, ergonomisk utformning av förarmiljön Logisk koppling mellan funktioner för att undvika handhavandefel
Stor filteryta med automatisk filterskakfunktionAutomatisk filterrengöring i fem-minutersintervall samt vid avstängning Effektiv filterrengöring av det 6m² stora filtret fördubblar livslängden I princip dammfri, kontinuerling sopning oavsett mängden damm och smuts
Enkelt underhåll och lätt att serva
- Alla viktiga funktioner och slitdelar är lätta att kontrollera och byta ut utan behov av verktyg
- Smart huvkoncept för enkelt åtkomst till alla maskinens komponenter
Specifikationer
Tekniska data
|Drivmotor
|DC-motor
|Drift – ström (V)
|24
|Drivning
|Elektrisk
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|6000
|Max. ytkapacitet med 2 sidoborstar (m²/h)
|7620
|Arbetsbredd (mm)
|730
|Arbetsbredd med en sidoborste (mm)
|1000
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|1270
|Batterikapacitet (Ah)
|240
|Batterispänning (V)
|24
|Drifttid (h)
|3,5
|Avfallsbehållare (l)
|120
|Max. lutning (%)
|12
|Arbetshastighet (km/h)
|6
|Filteryta (m²)
|6
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|748
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|750,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Följande ingår
- Rundfilter i polyester
- Hjul, luftfyllda däck
Standardutrustning
- Manuell filterrengöring
- Automatisk filterrengöring
- Flytande huvudsopvals
- Servostyrning
- Reglering av sugvolymen
- Grovsmutslucka
- Översopsprincip
- Drivmotor, framåt
- Drivmotor, bakåt
- Sug
- Hydraulisk hög behållartömning
- Utomhusbruk
- Inomhusbruk
- Timräknare
- Sopfunktion, kan stängas av
- Sidoborste, automatisk utfällbar
- Home Base, fästmöjlighet
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Användningsområden
- För snabb underhållsrengöring av bilparkeringar
- Även väldigt lämplig på verkstäder, inom industrin samt parkeringsytor inomhus
- Den är även idealiskt lämpad för logistikverksamheter, t.ex. för att rengöra lagerutrymmen.