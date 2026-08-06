Extremt robust och praktiskt, med noll utsläpp: vår åkbara sopmaskin KM 100/120 R Bp. Utrustad med ett kraftfullt 240 Ah-batteri och en inbyggd laddare som möjliggör upp till fyra timmars kontinuerlig användning - även, och särskilt, i extra dammiga interiörområden. För att förhindra skador på inredning eller maskinen själv, har sopmaskinen en svängbar sidoborste, vars hastighet kan justeras när som helst för att anpassas till mängden damm som ska samlas upp. Den flytande huvudborsten säkerställer utmärkta rengöringsresultat, det beprövade rundfiltersystemet med sex kvadratmeter filterarea och automatisk rengöring möjliggör dammfri sopning vid alla tillfällen, den stora sopbehållaren tillåter långa driftstider, och den hydrauliska högbehållartömningen är perfekt för enkel avfallshantering. Användarvänliga funktioner inkluderar justerbar förarstol, mycket bra översikt och styrningsfunktioner som är tydliga och lättillgängliga. Den lättskötta KM 100/120 R kan också eftermonteras med tillval som ett skyddande tak eller en dammsugarhållare för att passa individuella behov.