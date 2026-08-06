Sopmaskin KM 90/60 R Bp Pack
Robust och kompakt. KM 90/60 R Bp Pack åkbar sopmaskin med rundfiltersystem, 180Ah batterier och inbyggd laddare.
Vår batteridrivna KM 90/60 Bp Pack åkbara sopmaskin med sidoborstar imponerar med sin flexibla rörlighet och manöverbarhet för helt utsläppsfri rengöring i inomhus och utomhusytor såsom parkeringsytor, logistikcenter och produktionsanläggningar. Kraftfulla 180Ah batterier laddas enkelt med den inbyggda laddaren och garanterar lång drifttid. Modellen KM 90/60 Bp Pack är en barnlek att använda tack vare Kärchers EASY Operation system och har bra möjligheter för anpassning genom exempelvis vårt Home Base system där man kan koppla till fästen för tillbehör som kan behövas vid arbetet. Det unika och högeffektiva rundfiltersystemet gör arbetet dammfritt utan att tappa dammuppsugningsförmåga. Maskinen kan utrustas med Kärcher Fleet.
Egenskaper och fördelar
Stor filteryta med automatisk filterskakfunktionFiltret rengörs automatiskt när maskinen stängs av – för kontinuerlig lågdammande sopning under långvarig, oavbruten användning. Filterrengöring kan även ske manuellt. Filterbyte utan verktyg.
EASY Operation - konceptLogisk och tydlig. Alla kontroller är tydligt ordnade och enkla att komma åt.
Plats för tillbehören ökar flexibilitetenOlika praktiska anslutningar för andra tillbehör. Lätt att transportera, t.ex. en skräpplockare, borste eller extrabehållare.
Robust, kompakt design med upptagningsyta
- Byggd för att hålla, mycket pålitlig.
- Säkerhet och manövreringsförmåga.
- Ytterligare komponenter, t.ex. extrabehållare eller manuella rengöringsaggregat kan fästas säkert på maskinen.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivmotor
|DC-motor
|Drift – ström (kW)
|1,2
|Drivning
|Elektrisk
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|5400
|Max. ytkapacitet med 2 sidoborstar (m²/h)
|6900
|Arbetsbredd (mm)
|615
|Arbetsbredd med en sidoborste (mm)
|900
|Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm)
|1150
|Batterikapacitet (Ah)
|180
|Batterispänning (V)
|24
|Drifttid (h)
|Max. 2,5
|Avfallsbehållare (l)
|60
|Max. lutning (%)
|12
|Arbetshastighet (km/h)
|6
|Filteryta (m²)
|4
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|335
|Vikt, klar för drift (kg)
|330
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|336
|Mått (L × B × H) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Följande ingår
- Rundfilter i polyester
- Batteri och inbyggd laddare medföljer
Standardutrustning
- Manuell filterrengöring
- Automatisk filterrengöring
- Flytande huvudsopvals
- Reglering av sugvolymen
- Grovsmutslucka
- Översopsprincip
- Drivmotor, framåt
- Drivmotor, bakåt
- Sug
- Utomhusbruk
- Inomhusbruk
- Batteridisplay
- Timräknare
- Sopfunktion, kan stängas av
- Sidoborste, pneumatiskt styrd
- Home Base, fästmöjlighet
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Användningsområden
- Logistikcenter
- Parkeringshus
- Lagerbyggnader och annan inomhusanvändning
- Hotellkomplex
- Produktionslokaler
- Mindre parker och parkeringar