Vår batteridrivna KM 90/60 Bp Pack åkbara sopmaskin med sidoborstar imponerar med sin flexibla rörlighet och manöverbarhet för helt utsläppsfri rengöring i inomhus och utomhusytor såsom parkeringsytor, logistikcenter och produktionsanläggningar. Kraftfulla 180Ah batterier laddas enkelt med den inbyggda laddaren och garanterar lång drifttid. Modellen KM 90/60 Bp Pack är en barnlek att använda tack vare Kärchers EASY Operation system och har bra möjligheter för anpassning genom exempelvis vårt Home Base system där man kan koppla till fästen för tillbehör som kan behövas vid arbetet. Det unika och högeffektiva rundfiltersystemet gör arbetet dammfritt utan att tappa dammuppsugningsförmåga. Maskinen kan utrustas med Kärcher Fleet.