Sopmaskin KM 90/60 R Bp Pack

Robust och kompakt. KM 90/60 R Bp Pack åkbar sopmaskin med rundfiltersystem, 180Ah batterier och inbyggd laddare.

Vår batteridrivna KM 90/60 Bp Pack åkbara sopmaskin med sidoborstar imponerar med sin flexibla rörlighet och manöverbarhet för helt utsläppsfri rengöring i inomhus och utomhusytor såsom parkeringsytor, logistikcenter och produktionsanläggningar. Kraftfulla 180Ah batterier laddas enkelt med den inbyggda laddaren och garanterar lång drifttid. Modellen KM 90/60 Bp Pack är en barnlek att använda tack vare Kärchers EASY Operation system och har bra möjligheter för anpassning genom exempelvis vårt Home Base system där man kan koppla till fästen för tillbehör som kan behövas vid arbetet. Det unika och högeffektiva rundfiltersystemet gör arbetet dammfritt utan att tappa dammuppsugningsförmåga. Maskinen kan utrustas med Kärcher Fleet.

Egenskaper och fördelar
Sopmaskin KM 90/60 R Bp Pack: Stor filteryta med automatisk filterskakfunktion
Stor filteryta med automatisk filterskakfunktion
Filtret rengörs automatiskt när maskinen stängs av – för kontinuerlig lågdammande sopning under långvarig, oavbruten användning. Filterrengöring kan även ske manuellt. Filterbyte utan verktyg.
Sopmaskin KM 90/60 R Bp Pack: EASY Operation - koncept
EASY Operation - koncept
Logisk och tydlig. Alla kontroller är tydligt ordnade och enkla att komma åt.
Sopmaskin KM 90/60 R Bp Pack: Plats för tillbehören ökar flexibiliteten
Plats för tillbehören ökar flexibiliteten
Olika praktiska anslutningar för andra tillbehör. Lätt att transportera, t.ex. en skräpplockare, borste eller extrabehållare.
Robust, kompakt design med upptagningsyta
  • Byggd för att hålla, mycket pålitlig.
  • Säkerhet och manövreringsförmåga.
  • Ytterligare komponenter, t.ex. extrabehållare eller manuella rengöringsaggregat kan fästas säkert på maskinen.
Specifikationer

Tekniska data

Drivmotor DC-motor
Drift – ström (kW) 1,2
Drivning Elektrisk
Max. ytkapacitet (m²/h) 5400
Max. ytkapacitet med 2 sidoborstar (m²/h) 6900
Arbetsbredd (mm) 615
Arbetsbredd med en sidoborste (mm) 900
Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm) 1150
Batterikapacitet (Ah) 180
Batterispänning (V) 24
Drifttid (h) Max. 2,5
Avfallsbehållare (l) 60
Max. lutning (%) 12
Arbetshastighet (km/h) 6
Filteryta (m²) 4
Vikt (med tillbehör) (kg) 335
Vikt, klar för drift (kg) 330
Vikt inkl. förpackning (kg) 336
Mått (L × B × H) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Följande ingår

  • Rundfilter i polyester
  • Batteri och inbyggd laddare medföljer

Standardutrustning

  • Manuell filterrengöring
  • Automatisk filterrengöring
  • Flytande huvudsopvals
  • Reglering av sugvolymen
  • Grovsmutslucka
  • Översopsprincip
  • Drivmotor, framåt
  • Drivmotor, bakåt
  • Sug
  • Utomhusbruk
  • Inomhusbruk
  • Batteridisplay
  • Timräknare
  • Sopfunktion, kan stängas av
  • Sidoborste, pneumatiskt styrd
  • Home Base, fästmöjlighet
Sopmaskin KM 90/60 R Bp Pack
Sopmaskin KM 90/60 R Bp Pack
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Användningsområden
  • Logistikcenter
  • Parkeringshus
  • Lagerbyggnader och annan inomhusanvändning
  • Hotellkomplex
  • Produktionslokaler
  • Mindre parker och parkeringar
Tillbehör