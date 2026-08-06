Sopmaskin KM 70/25 C BP 2SB

Sopmaskinen KM 70/25 för rengöring av hårda ytor inomhus och utomhus, batteridriven sopvalsdrift och sidoborstdrift minimerar damm och maximerar bekvämligheten.

Den manuella sopmaskinen KM 70/25 C 2SB är en effektiv och effektiv lösning för rengöring av hårda ytor inom- och utomhus. Sopvals, sidoborste och fläkt är batteridrivna och ökar avsevärt arbetskomforten: användarna kan sopa hörn och svåråtkomliga områden utan ansträngning. Det platta veckade filtret med aktiv sug minskar dammbildningen även vid borttagning av stora mängder fint damm och håller arbetsmiljön ren. Sopvalsens höjd kan justeras i sex steg för att anpassa dess rengöringsprestanda till olika ytor. Den praktiska förvaringen för ytterligare utrustning, såsom hinkar och plockare, gör arbetet lättare. Underhållet är också enkelt, inga verktyg behövs för att byta sidoborsten och filtret. Det 36 V Kärcher Battery Power+ batteriet levererar tillräcklig kraft i varje situation. Det utbytbara batteriet kan tas bort för enkel transport. Batteriet och batteriladdaren ingår inte i leveransen utan måste köpas till om man inte redan har det.

Egenskaper och fördelar
Sopmaskin KM 70/25 C BP 2SB: Utbytbart lithium-ion batteri
Utbytbart lithium-ion batteri
Batteridriften kan väljas i förhållande till ytan som rengörs Långa drifttider och hög produktivitet tack vare snabb uppladdning samt möjlighet till stödladdning under korta arbetspauser. Visar återstående drifttid samtidigt som man sopar
Sopmaskin KM 70/25 C BP 2SB: Dammfilter
Dammfilter
Minska mängden uppvirvlat damm och möjliggör en behagligare arbetsmiljö Filterbyte utan verktyg.
Sopmaskin KM 70/25 C BP 2SB: Praktisk förvaringsyta
Praktisk förvaringsyta
Ytterligare rengöringsredskap kan medföras på maskinen. Ökar effektiviteten och besparar ansträngning Grov smuts kan samlas upp och avlägsnas med enkelhet
Handtag som kan fällas och justeras i tre lägen
  • Fällbart körhandtag skapar en platsbesparande förvaring
  • Justerbart för olika användningshöjd
Specifikationer

Tekniska data

Batteriplattform 36 V Batteriplattform
Drivning för hand
Max. ytkapacitet (m²/h) 3920
Arbetsbredd (mm) 480
Arbetsbredd med en sidoborste (mm) 700
Arbetsbredd med 2 sidoborstar (mm) 980
Behållarkapacitet (l) 45 / 20
Batterityp Avtagbart litiumjonbatteri
Spänning (V) 36
Antal batterier som krävs (Del(ar)) 1
Drifttid per batteriladdning (h) Max. 2,2 (5,0 Ah) / Max. 2,7 (6,0 Ah)
Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min) 98 / 138
Färg antracit
Vikt (med tillbehör) (kg) 32
Vikt inkl. förpackning (kg) 38,7

Följande ingår

  • Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
  • Findammfilter

Standardutrustning

  • Elektrisk borstdrift
  • Justerbar huvudsopvals
  • Manuell filterrengöring
  • Nedfällbart handtag
  • Sopskyffelteknik
  • Utomhusbruk
  • Inomhusbruk
  • Infällbar sidoborste
  • Steglöst justerbar sidoborste
  • Bärhandtag
Sopmaskin KM 70/25 C BP 2SB
Användningsområden
  • For cleaning production halls, warehouses and logistics halls, as well as loading areas
  • For cleaning car parks and service stations
  • For cleaning areas such as school yards and in the municipal environment
  • Also ideal for smaller workshops and in agriculture
Tillbehör
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