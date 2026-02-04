Skurmaskin KIRA B 50
Effektiv, tidsbesparande, enkel, säker, flexibel – och helt automatiserad precis som man önskat: KIRA B 50 skurmaskinrobot för ekonomisk golvrengöring på medelstora till stora områden.
Kärcher KIRA B 50 rengöringsrobot är en kraftfull förstärkning till vilket städteam som helst. Med intelligens, autonomi och funktioner som en skurmaskin tar den effektivt hand om golvrengöringen på medelstora till stora områden med konsekvent resultat, vilket avlastar trycket på städteamet som istället kan fokusera på mer utmanande uppgifter. Intuitiv användarstyrning med stor pekskärm gör att roboten snabbt kan ställas in utan behov av expertkunskap. Den valfria dockningsstationen underlättar helt autonomt arbete, inklusive påfyllning av rent vatten, tömning av smutsigt vatten, sköljning av tanken och laddning av det högkvalitativa litiumbatteriet. Ett borstvalsskurhuvud försopar och skurar i ett enda arbetssteg. Den integrerade sidoborsten eliminerar behovet av manuell kantstädning. Högpresterande sensorer och programvara säkerställer tillförlitlig navigering, att kollisioner säkert förhindras och hinder undviks. För dokumentations- och övervakningsändamål skickar KIRA B 50 statusmeddelanden till mobila enheter och skapar detaljerade rengöringsrapporter som kan läsas via webbportalen. Schemaläggning av det autonoma arbetet kan göras på själva maskinen men även i webbportalen.
Egenskaper och fördelar
Enkel manövrering
- Tydligt organiserad och säker kontroll över alla funktioner med touchdisplayen
- Steg-för-steg användar guider ger enkel, intuitivt handhavande
- Enkel att installera och använda, helt utan särskilda kunskaper
Robust och pålitlig navigering
- Höglevererande sensorer med 360° avläsning av omgivningen och konstant övervakning
- Säkert undvikande av kollisioner och hinder
- Intelligent rörelsemönster för att undvika hinder vid blockeringar
Dockningsstation (tillval)
- Möjliggör fullt autonom användning
- Resurser kan fyllas på autonomt av en robot (påfyllning av rent vatten, tömning av smutsvatten, sköljning av tanken, laddning av batteriet).
- Valfritt tillbehör, roboten kan också användas utan dockningsstation
Säkerhetscertifierad
- Säker och kontaktfri detektering av hinder, nivåskillnader och människor
- Säkerhetscertifierad i enlighet med IEC 63327.
- Lämplig för användning i högtrafikerade ytor
Webbportal
- Innehåller rengöringsrapporter, meddelanden, maskinstatus och mer
- Skickar notiser och statusmeddelanden till mobila enheter
Integrerad sidoborste
- Möjliggör rengöring ända intill kant
- Transporterar smuts direkt till rengöringskanalen
- Minskar det manuella arbetet till ett minimum
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Nominell effekt (W)
|1600
|Drivmotor (W)
|560
|Turbineffekt (W)
|630
|Effekt borste (W)
|600
|Arbetsbredd, borste (mm)
|550
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²)
|80
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|1200
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|750
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|55 / 55
|Rengöringsmedelstank (l)
|5
|Skräpbehållare (l)
|2
|Teoretisk avverkningsgrad, autonom (m²/h)
|Max. 2365
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 1830
|Spänning (V)
|24
|Antal batterier
|2
|Batterityp
|Li-Ion
|Batteri volt/kapacitet (V/Ah)
|24 / 160
|Drifttid (h)
|cirka 3,5
|Uppladdningstid (h)
|Max. 5,2
|Hastighet, autonom (km/h)
|Max. 4,3
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|69
|Svängradie, autonom (m)
|1,5
|Max. lutning (%)
|Max. 6
|Arbetsbredd, autonom (m)
|min. 0,9
|Vikt, tom (kg)
|228
|Vikt utan tillbehör (kg)
|225
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|238,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|249,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|1100 x 750 x 1200
Följande ingår
- Batteri och laddare
- Sugskrapa ingår
- Borstvals: 2 Del(ar)
- Sidoborstar
- Varningslampa
Standardutrustning
- Typ av suglister: Oljebeständig
- DOSE
- med hastighetsberoende vattendosering
- Stor, högupplöst touchdisplay
- Dockningskompatibel
- Förberedd för styrning av rulljalusi
- autonom städning
- Automatisk försopning
- med manuellt driftläge
- Rampläge
- Enkel och intuitiv installation utan behov av expertkunskap
- Högkvalitativa sensorer
- hinder- och krockdetektering
- autonom väjning för hinder
- Säkerhetscertifierad för offentliga ytor
- upprättande av rengöringsrapporter
- Aviseringar på mobila enheter
- Kalenderfunktion
- Autofill-system
- Färgade lampor som indikerar robotens beteende och status
- Kärcher färg- och driftkoncept
- elektrisk och mekanisk flottörbrytare
- Interface för kommunikation: VDA 5050
- Dosering av rengöringsmedel
Videos
Användningsområden
- Medium till stora ytor med hårda golvbeläggningar
- Kan användas där utrymmet är begränsat såväl som i öppna ytor
- Lämplig för användning i offentliga utrymmen
- Perfekt i butiksmiljö, sjukvård och offentliga byggnader
- Kan användas inom transportsektorn, industrin och av lokalvårdsföretag