Kärcher KIRA B 50 rengöringsrobot är en kraftfull förstärkning till vilket städteam som helst. Med intelligens, autonomi och funktioner som en skurmaskin tar den effektivt hand om golvrengöringen på medelstora till stora områden med konsekvent resultat, vilket avlastar trycket på städteamet som istället kan fokusera på mer utmanande uppgifter. Intuitiv användarstyrning med stor pekskärm gör att roboten snabbt kan ställas in utan behov av expertkunskap. Den valfria dockningsstationen underlättar helt autonomt arbete, inklusive påfyllning av rent vatten, tömning av smutsigt vatten, sköljning av tanken och laddning av det högkvalitativa litiumbatteriet. Ett borstvalsskurhuvud försopar och skurar i ett enda arbetssteg. Den integrerade sidoborsten eliminerar behovet av manuell kantstädning. Högpresterande sensorer och programvara säkerställer tillförlitlig navigering, att kollisioner säkert förhindras och hinder undviks. För dokumentations- och övervakningsändamål skickar KIRA B 50 statusmeddelanden till mobila enheter och skapar detaljerade rengöringsrapporter som kan läsas via webbportalen. Schemaläggning av det autonoma arbetet kan göras på själva maskinen men även i webbportalen.