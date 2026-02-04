Skurmaskin KIRA BR 200
Den autonoma KIRA BR 200 rengör effektivt stora ytor. Med valsborstar som är idealiska för strukturerade och ojämna golv – intelligent, effektiv och kraftfull i alla användningsområden.
KIRA BR 200 kombinerar intelligent teknik med hög ytkapacitet. Tack vare sin stora arbetsbredd och höga körhastighet rengör den effektivt och noggrant – även på strukturerade och ojämna golv. Försopning och skurning sker i ett enda moment tack vare den tidsbesparande valsborsttekniken. En sidoborste säkerställer rena resultat ända ut i kanterna. Det kraftfulla multisensorsystemet med 360° rundomsikt känner pålitligt av hinder, överhäng och glasytor för säker navigering. Den separat tillgängliga dockningsstationen möjliggör maximal autonomi genom att automatisera påfyllning av rent vatten, tömning av smutsvatten och batteriladdning. Kalenderfunktionen ger ett flexibelt och anpassningsbart sätt att planera städuppgifter i förväg. KIRA BR 200 kan arbeta helt autonomt, men kan även styras manuellt som en åkbar maskin vid behov. Den är ständigt uppkopplad via KIRA Equipment Manager och KIRA Robots-appen och kan enkelt integreras i befintliga processer.
Egenskaper och fördelar
Dockningsstation (tillval)Möjliggör fullt autonom användning Resurser kan fyllas på autonomt av en robot (påfyllning av rent vatten, tömning av smutsvatten, sköljning av tanken, laddning av batteriet). Valfritt tillbehör, roboten kan också användas utan dockningsstation
HindersguideUpptäcker tillförlitligt okända hinder. Planerar självständigt alternativa rutter. Autonoma körmanövrar vid behov.
Uppkoppling mot infrastrukturKIRA BR 200 kan integreras sömlöst i befintliga infrastrukturer. Rulljalusi- och VDA 5050-anslutningar möjliggör effektivt och flexibelt samarbete med andra system och maskiner för en hög grad av automatisering och processoptimering.
Enkel manövrering
- Tydligt organiserad och säker kontroll över alla funktioner med touchdisplayen
- Steg-för-steg användar guider ger enkel, intuitivt handhavande
- Enkel att installera och använda, helt utan särskilda kunskaper
Borstvalsteknik
- Idealisk för kraftigt smutsade ytor tack vare det höga borsttrycket från de självrengörande valsarna.
- Låg vattenförbrukning
- Försopning och skurning i ett moment
Integrerad sidoborste
- Möjliggör rengöring ända intill kant
- Transporterar smuts direkt till rengöringskanalen
- Minskar manuellt efterarbete till ett minimum.
Pålitlig navigering tack vare multi-sensor system
- Kraftfulla sensorer och 360° rundomsikt.
- Tillförlitlig detektion av överhäng och glas.
- Sensorkontroll av sidoytor.
Säkerhetscertifierad
- Säker och kontaktfri detektering av hinder, nivåskillnader och människor
- Säkerhetscertifierad i enhlighet med CSA_22.2 No. 336-17 och IEC 63327.
- Lämplig för användning i högtrafikerade ytor
Många tänkbara tillämpningsområden
- Kan användas autonomt eller manuellt.
- Möjliggör manuell fläckrengöring.
- Möjliggör flera användarprofiler med individuella behörighetsnivåer.
Connectivity
- Direktåtkomst till KIRA Equipment Manager och KIRA Robots-appen.
- Skickar aviseringar och statusmeddelanden till mobila enheter.
- Inkluderar rengöringsrapporter, maskinstatus, fel och mer.
Specifikationer
Tekniska data
|Drivning
|Batteri
|Nominell effekt (W)
|2250
|Drivmotor (W)
|1300
|Turbineffekt (W)
|552
|Effekt borste (W)
|1500
|Arbetsbredd, borste (mm)
|850
|Borstens tryck mot underlaget (g/cm²)
|215
|Borstens rotationshastighet (varv/min)
|380 - 950
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|1100
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|200 / 220
|Rengöringsmedelstank (l)
|10
|Skräpbehållare (l)
|9
|Teoretisk avverkningsgrad, autonom (m²/h)
|Max. 4590
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|7143
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|100 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Antal batterier
|4
|Batterityp
|Li-Ion
|Batteri volt/kapacitet (V/Ah)
|24 / 320
|Drifttid (h)
|cirka 4
|Uppladdningstid (h)
|cirka 4,7
|Hastighet, autonom (km/h)
|Max. 5,4
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|64,5
|Svängradie, autonom (m)
|2,8
|Max. lutning (%)
|Max. 6
|Arbetsbredd, autonom (mm)
|Max. 1350
|Vikt utan tillbehör (kg)
|630
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|630
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|632,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Följande ingår
- Batteri och laddare
- Sugskrapa ingår
- Borstvals: 2 Del(ar)
- Sidoborstar
- Varningslampa
Standardutrustning
- Batteri
- Typ av suglister: Linatex®
- DOSE
- med hastighetsberoende vattendosering
- Stor, högupplöst touchdisplay
- Dockningskompatibel
- Förberedd för styrning av rulljalusi
- autonom städning
- Automatisk försopning
- med manuellt driftläge
- Enkel och intuitiv installation utan behov av expertkunskap
- Högkvalitativa sensorer
- hinder- och krockdetektering
- autonom väjning för hinder
- Säkerhetscertifierad för offentliga ytor
- upprättande av rengöringsrapporter
- Aviseringar på mobila enheter
- Kalenderfunktion
- Autofill-system
- Färgade lampor som indikerar robotens beteende och status
- Kärcher färg- och driftkoncept
- elektrisk och mekanisk flottörbrytare
- med undervisningsläge (Teach and Repeat)
- Borsttyp: Rundborste
- Variabelt arbetstryck
- robust gjuten sugstång i aluminium
- drivs med hjälp av app
- Interface för kommunikation: VDA 5050
- Dosering av rengöringsmedel
Videos
Användningsområden
- Stora ytor med strukturerade och ojämna golv
- För stora öppna ytor och delområden
- Lämplig för användning i offentliga utrymmen
- Idealisk för flygplatser, tågstationer, produktions- och tillverkningshallar, logistikhallar, mässcenter, konferenshallar, konserthallar och mycket mer.
- Kan användas inom transportsektorn, industrin och av lokalvårdsföretag