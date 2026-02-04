KIRA BR 200 kombinerar intelligent teknik med hög ytkapacitet. Tack vare sin stora arbetsbredd och höga körhastighet rengör den effektivt och noggrant – även på strukturerade och ojämna golv. Försopning och skurning sker i ett enda moment tack vare den tidsbesparande valsborsttekniken. En sidoborste säkerställer rena resultat ända ut i kanterna. Det kraftfulla multisensorsystemet med 360° rundomsikt känner pålitligt av hinder, överhäng och glasytor för säker navigering. Den separat tillgängliga dockningsstationen möjliggör maximal autonomi genom att automatisera påfyllning av rent vatten, tömning av smutsvatten och batteriladdning. Kalenderfunktionen ger ett flexibelt och anpassningsbart sätt att planera städuppgifter i förväg. KIRA BR 200 kan arbeta helt autonomt, men kan även styras manuellt som en åkbar maskin vid behov. Den är ständigt uppkopplad via KIRA Equipment Manager och KIRA Robots-appen och kan enkelt integreras i befintliga processer.