KIRA CV 50 Bp
Den robotdammsugaren KIRA CV 50 avlastar städteam genom att ta över den tidskrävande dammsugningen, vilket frigör tid för medarbetarna att samtidigt ta hand om mer komplexa uppgifter.
Letar du efter ett ekonomiskt sätt att öka produktiviteten och minska arbetsbördan för ditt städteam? Den automatiska robotdammsugaren KIRA CV 50 är den perfekta lösningen. Den tar över den tidskrävande och monotona uppgiften att dammsuga, vilket frigör tid för de skickliga medarbetarna att samtidigt ta hand om mer komplexa städuppgifter. För att göra detta kartlägger maskinen området som ska städas och beräknar en optimal och effektiv rengöringsrutt. Tack vare sin kompakta design, kraftfulla batterier från 36-volts Kärcher Battery Power+ batteriplattform (som beställs separat) och sin ergonomiska manövrerbarhet, är robotdammsugaren en idealisk assistent för att dammsuga mattor och hårda golv och med en arbetsbredd på 350 millimeter – inklusive självklart under bord, i hörn och alltid ända fram till väggen. Tack vare ett sofistikerat multisensorsystem och precis LiDAR-avkänning av omgivningen är dess navigering och drift så pålitlig att den är säkerhetscertifierad enligt IEC 63327 och godkänd för användning i offentliga områden. Den tillhörande KIRA Robots-appen och en integrerad display gör hanteringen extremt enkel, utan att specialkunskaper krävs.
Egenskaper och fördelar
Kompakt design med mycket låg markfrigångLåg höjd (32 cm) tillåter dammsugning under möbler och bord. Även lämplig för användning i trånga utrymmen tack vare sin kompakta design. Roboten övervinner också trånga utrymmen med lätthet, vilket gör att den kan vända på plats.
KIRA Robots appFull transparens med KIRA Robots-appen med maskinparkshantering, livestatus, detaljerade städrapporter och mycket mer. Rengöringskartor och scheman är lätta att skapa och redigera. Perfekt nätverk tack vare den integrerade 4G/LTE mobil eller trådlös nätverksanslutning.
36 V Kärcher Battery Power+ batteriplattformUtbytbara batterier möjliggör oavbruten rengöring utan att behöva vänta under laddning. Användning som inte är begränsad av plats, kan till exempel användas på flera våningar. Kärcher rekommenderar användning av två utbytbara batterier för längre drifttid. Drift är också möjlig med bara ett batteri.
Enkel och intuitiv drift
- Alla funktioner styrs enkelt via en interaktiv display med kontrollpanel.
- Klar för användning direkt ur kartongen – även utan första installation.
Maximal automatisk effektivitet
- Stor arbetsbredd (350 mm) för hög effektivitet och teoretisk ytprestanda på 525 m²/h.
- Två sidoborstar för rengöring ända fram till kanten – inte längre att gå tillbaka för hand.
- Autonom, systematisk rengöringsvägsplanering för maximal rengöringseffektivitet.
Ergonomisk och lätt att transportera
- Utdragbart transporthandtag för hög bärbarhet och optimal ergonomi.
- Enkel transport till nästa användnings- eller förvaringsplats.
- För extra bekvämlighet kan hjulen kopplas loss under transport.
Robust och pålitlig navigering
- LiDAR-detektion med lång räckvidd – idealisk för användning på stora ytor och i mörker.
- Pålitlig falldetektering och hinderdetektering.
- Utrustad med ultraljud, väggspårning och kollisionssensorer.
Säkerhetscertifierad
- Utvecklad för kommersiell verksamhet, uppfyller alla internationella standarder.
- Säkerhetscertifierad i enlighet med IEC 63327.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Spänning (V)
|36
|Vakuum (kPa)
|19,3
|Luftflöde (l/s)
|16
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|57
|Teoretisk avverkningsgrad, autonom (m²/h)
|525
|Ytkapacitet (m²/h)
|525
|Drifttid i normalläge (två batterier) (min)
|140
|Drifftid i ECO! Läge (två batterier) (min)
|210
|Arbetsbredd, dammsugning (mm)
|350
|Nominell effekt (W)
|230
|Max. lutning (%)
|6
|Behållarkapacitet (l)
|4,5
|Hastighet, autonom (km/h)
|1,5
|Genomfartsbredd (mm)
|650
|Passerbar höjd (mm)
|320
|Antal batterier som krävs (Del(ar))
|2
|Laddningstid för batteriet med snabbladdare 80%/100% (min/h)
|58 / 81
|Strömförsörjning för batteriladdare (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vikt utan tillbehör (kg)
|15,4
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|15,4
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|25,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|578 x 578 x 300
Följande ingår
- Variant: Batterier och laddare ingår ej
- Sidoborstar: 4 Del(ar)
- Borstvalsens kvantitet: 1 Del(ar)
- Startmarkeringar
- EPA filter
Standardutrustning
- autonom städning
- Enkel och intuitiv installation utan behov av expertkunskap
- hinder- och krockdetektering
- Högkvalitativa sensorer
- autonom väjning för hinder
- Säkerhetscertifierad för offentliga ytor
- upprättande av rengöringsrapporter
- Aviseringar på mobila enheter
- Kärcher färg- och driftkoncept
- drivs med hjälp av app
Videos
Användningsområden
- Rekommenderas starkt för tillämpningar inom professionell lokalvård
- Idealisk för stora öppna ytor som korridorer, entréer eller konferensrum
- Lämplig för användning i offentliga utrymmen
- Kan användas där utrymmet är begränsat såväl som i öppna ytor