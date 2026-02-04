Letar du efter ett ekonomiskt sätt att öka produktiviteten och minska arbetsbördan för ditt städteam? Den automatiska robotdammsugaren KIRA CV 50 är den perfekta lösningen. Den tar över den tidskrävande och monotona uppgiften att dammsuga, vilket frigör tid för de skickliga medarbetarna att samtidigt ta hand om mer komplexa städuppgifter. För att göra detta kartlägger maskinen området som ska städas och beräknar en optimal och effektiv rengöringsrutt. Tack vare sin kompakta design, kraftfulla batterier från 36-volts Kärcher Battery Power+ batteriplattform (som beställs separat) och sin ergonomiska manövrerbarhet, är robotdammsugaren en idealisk assistent för att dammsuga mattor och hårda golv och med en arbetsbredd på 350 millimeter – inklusive självklart under bord, i hörn och alltid ända fram till väggen. Tack vare ett sofistikerat multisensorsystem och precis LiDAR-avkänning av omgivningen är dess navigering och drift så pålitlig att den är säkerhetscertifierad enligt IEC 63327 och godkänd för användning i offentliga områden. Den tillhörande KIRA Robots-appen och en integrerad display gör hanteringen extremt enkel, utan att specialkunskaper krävs.