Textilvårdsmaskin BRC 40/22 C

Kompakta BRC 40/22 C är en kombinerad textilvårdsmaskin lämplig för både vanlig sprayextraktion och städning mellan varven. Ekonomisk användning på områden från 250 till 1 000 m².

Jämfört med konventionella textilvårdsmaskiner, kan du med BRC 40/22 C arbeta 30% snabbare med djuprengöring. Maskinen är lätt att manövrera och är lämplig för små till medelstora ytor upp till 1 000 m². Genom att använda den det rekommenderade rengöringsmedlet iCapsol rM 768, kan torkningstiden minskas med ungefär en halvtimma, vilket gör maskinen idealisk för användning på högtrafikerade områden. Rengöringshuvudet kan vridas med ratten, och underlättar rengöring av områden som annars är svåra att nå.

Egenskaper och fördelar
Textilvårdsmaskin BRC 40/22 C: 200° roterande rengöringshuvud
200° roterande rengöringshuvud
En mattborstvals ger stöd för noggrann rengöring. Lätt att manövrera även i svåråtkomliga utrymmen
Textilvårdsmaskin BRC 40/22 C: För djuprengöring och rengöring mellan varven
För djuprengöring och rengöring mellan varven
Både för djuprengöring och rengöring mellan varven Djup rengöring av mattor med rengöringsvals ger stöd för rengöring av mattfibrer.
Textilvårdsmaskin BRC 40/22 C: Handmunstycke som tillval
Handmunstycke som tillval
För rengöring av hörn eller av t ex stolar och kuddar.
Integrerad sopbehållare
  • Samlar pålitligt upp lös smuts i mattan såsom hår, damm och andra partiklar.
  • Minskar stopp vid sugbladen, vilket minskar serviekostnaderna.
Endast arbetsriktning framåt
  • Förebygger tomgångskörning
  • Upp till 30% snabbare jämfört med konventionella textilvårdsmaskiner.
Specifikationer

Tekniska data

Ytkapacitet (grund-/underhållsrengöring iCapsol) (m²/h) 500 / 900
Luftflöde (l/s) 47
Vakuum (mbar/kPa) 290 / 29
Spoltryck, tillfällig rengöring (bar) 3,5
Spoltryck, djuprengöring (bar) 7
Spolgrad, tillfällig rengöring (l/min) 0,38
Spolgrad, djuprengöring (l/min) 2,5
Arbetsbredd, dammsugning (cm) 48
Ren-/smutsvattenbehållare (l) 22 / 19
Turbineffekt (W) 1200
Effekt borste (W) 400
Vikt utan tillbehör (kg) 44,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 50,5
Mått (L × B × H) (mm) 889 x 470 x 1118

Följande ingår

  • Antal borstvalsar: 1 Del(ar)
  • Borstvals: 1 Del(ar)

Standardutrustning

  • Direktioner vid användning: Framåt
  • ICapsol läge
Videos
Tillbehör
Rengöringsmedel