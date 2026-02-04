Jämfört med konventionella textilvårdsmaskiner, kan du med BRC 40/22 C arbeta 30% snabbare med djuprengöring. Maskinen är lätt att manövrera och är lämplig för små till medelstora ytor upp till 1 000 m². Genom att använda den det rekommenderade rengöringsmedlet iCapsol rM 768, kan torkningstiden minskas med ungefär en halvtimma, vilket gör maskinen idealisk för användning på högtrafikerade områden. Rengöringshuvudet kan vridas med ratten, och underlättar rengöring av områden som annars är svåra att nå.