Textilvårdsmaskin BRC 40/22 C
Kompakta BRC 40/22 C är en kombinerad textilvårdsmaskin lämplig för både vanlig sprayextraktion och städning mellan varven. Ekonomisk användning på områden från 250 till 1 000 m².
Jämfört med konventionella textilvårdsmaskiner, kan du med BRC 40/22 C arbeta 30% snabbare med djuprengöring. Maskinen är lätt att manövrera och är lämplig för små till medelstora ytor upp till 1 000 m². Genom att använda den det rekommenderade rengöringsmedlet iCapsol rM 768, kan torkningstiden minskas med ungefär en halvtimma, vilket gör maskinen idealisk för användning på högtrafikerade områden. Rengöringshuvudet kan vridas med ratten, och underlättar rengöring av områden som annars är svåra att nå.
Egenskaper och fördelar
200° roterande rengöringshuvudEn mattborstvals ger stöd för noggrann rengöring. Lätt att manövrera även i svåråtkomliga utrymmen
För djuprengöring och rengöring mellan varvenBåde för djuprengöring och rengöring mellan varven Djup rengöring av mattor med rengöringsvals ger stöd för rengöring av mattfibrer.
Handmunstycke som tillvalFör rengöring av hörn eller av t ex stolar och kuddar.
Integrerad sopbehållare
- Samlar pålitligt upp lös smuts i mattan såsom hår, damm och andra partiklar.
- Minskar stopp vid sugbladen, vilket minskar serviekostnaderna.
Endast arbetsriktning framåt
- Förebygger tomgångskörning
- Upp till 30% snabbare jämfört med konventionella textilvårdsmaskiner.
Specifikationer
Tekniska data
|Ytkapacitet (grund-/underhållsrengöring iCapsol) (m²/h)
|500 / 900
|Luftflöde (l/s)
|47
|Vakuum (mbar/kPa)
|290 / 29
|Spoltryck, tillfällig rengöring (bar)
|3,5
|Spoltryck, djuprengöring (bar)
|7
|Spolgrad, tillfällig rengöring (l/min)
|0,38
|Spolgrad, djuprengöring (l/min)
|2,5
|Arbetsbredd, dammsugning (cm)
|48
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|22 / 19
|Turbineffekt (W)
|1200
|Effekt borste (W)
|400
|Vikt utan tillbehör (kg)
|44,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|50,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|889 x 470 x 1118
Följande ingår
- Antal borstvalsar: 1 Del(ar)
- Borstvals: 1 Del(ar)
Standardutrustning
- Direktioner vid användning: Framåt
- ICapsol läge