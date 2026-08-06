Den svarta specialutgåvan av spray-extraktionsmaskinen Puzzi 8/1 Go!Further, tillverkad av 44 procent återvunnen plast¹⁾, levereras med exklusiva tillbehör och en 1-litersflaska med rengöringsmedlet RM 764N OA. Sprayextraktionsrengöraren ger hygieniska rengöringsresultat vid möbelrengöring och fläckborttagning från textilytor, och imponerar med sin höga kostnadseffektivitet. Noggrann renlighet uppnås genom att spraya rengöringslösningen djupt in i fibrerna och sedan dammsuga upp den upplösta smutsen. Den effektiva sugkapaciteten möjliggör även snabb torkning och snabb återanvändning. Spray-extraktionsmaskinen möter därmed de höga kraven från städproffs inom hotell- och restaurangbranschen samt inom bilinteriörrengöring. Det standardmässiga, extra korta möbelmunstycket gör det enkelt att rengöra även trånga utrymmen. Den låga vikten i kombination med det ergonomiska bärhandtaget möjliggör enkel transport med bara en hand. Det transparenta maskinlocket och handmunstycket ger fri sikt över smutsvattnet.