Textilvårdsmaskin Puzzi 8/1 Go!Further
Puzzi 8/1 Go!Further är en svart specialutgåva av en spray-extraktionsmaskin tillverkad av 44% återvunnen plast¹⁾ och levereras med exklusiva tillbehör: en 1-litersflaska RM 764N OA.
Den svarta specialutgåvan av spray-extraktionsmaskinen Puzzi 8/1 Go!Further, tillverkad av 44 procent återvunnen plast¹⁾, levereras med exklusiva tillbehör och en 1-litersflaska med rengöringsmedlet RM 764N OA. Sprayextraktionsrengöraren ger hygieniska rengöringsresultat vid möbelrengöring och fläckborttagning från textilytor, och imponerar med sin höga kostnadseffektivitet. Noggrann renlighet uppnås genom att spraya rengöringslösningen djupt in i fibrerna och sedan dammsuga upp den upplösta smutsen. Den effektiva sugkapaciteten möjliggör även snabb torkning och snabb återanvändning. Spray-extraktionsmaskinen möter därmed de höga kraven från städproffs inom hotell- och restaurangbranschen samt inom bilinteriörrengöring. Det standardmässiga, extra korta möbelmunstycket gör det enkelt att rengöra även trånga utrymmen. Den låga vikten i kombination med det ergonomiska bärhandtaget möjliggör enkel transport med bara en hand. Det transparenta maskinlocket och handmunstycket ger fri sikt över smutsvattnet.
Egenskaper och fördelar
Enastående rengöringskapacitetPerfekt djuprengöring för textila ytor Kort torktid tack vare hög uppsugningsförmåga innebär att ytorna snabbt kan användas igen Perfekt rengöringsresultat med synbar före/efter effekt
Ergonomisk design och extra kompakt handmunstyckeHandtag och knappar kan användas med endast en hand Praktisk klack ger möjlighet till att jobba i olika arbetsställningar Rött spraymunstycke ger ett perfekt spridningsresultat
HållbarhetsfunktionerDesign med 44% återvunnen plast¹⁾.
Låg vikt och kompakt, robust design
- Bekväm att flytta, även med en hand, uppför trappor och liknande
- Designad för längre användning utan att trötta ut användaren
- Lång livstid på motorer ger hög effektivitet
Avtagbar, smart, svart 2-i-1-behållare.
- Enkel och snabb påfyllning av renvatten
- Bekväm och enkel tömning av smutsvatten
- nabbstartsillustration tryckt i vitt för intuitiv användning.
Enkel att handha tack vare två stora tryckknappar
- Inget behov att böja sig ner, kan slås av/på med foten
- Snabb 1-stegs metod: Kombinerad spray och uppsugning i ett svep
- 2-stegs metod: Spraya textilytan och låt verka - sug därefter torrt
Stora bakhjul och flexibla roterbara styrhjul
- Enkel manövrering även på ojämna ytor
- Väldigt flexibel användning
Vikbar krok för sladden
- För säker förvaring av sladd
- Praktisk och skyddar kabeln
- Maskinen är enkel och smidig att transportera och förvara.
Stor öppning för renvattnet
- Bekväm, säker och snabb påfyllning av renvatten
- Tydlig indikation på max fyllnadsnivå
- Inget spill när man förflyttar maskinen
Integrerad förvaring för handmunstycket
- Tack vare fästet är handmunstycket alltid tillgängligt
- Säker förvaring även under transport
Specifikationer
Tekniska data
|Max. ytkapacitet (m²/h)
|12 - 18
|Luftflöde (l/s)
|71
|Vakuum (mbar/kPa)
|270 / 27
|Sprayvolym (l/min)
|1
|Spraytryck (bar)
|1
|Ren-/smutsvattenbehållare (l)
|8 / 7
|Turbineffekt (W)
|1200
|Pumpkapacitet (W)
|40
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Ljudtrycksnivå (dB(A))
|71
|Kabellängd (m)
|7,5
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|8,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|13
|Mått (L × B × H) (mm)
|524 x 332 x 442
¹⁾ Endast apparat, alla plastdelar utan tillbehör.
Följande ingår
- Kort möbelmunstycke med handtag
- Rengöringsmedel: RM 764 N, 1 l
- Spray- och sugslang: 2.5 m
- Kabelkrok
- Avtagbar 2-i-1 behållare
Standardutrustning
- Integrerad tillbehörsförvaring för möbel- och fogmunstycke
- Integrerad tillbehörsförvaring för golvmunstycke
- Munstycksdel: Möbelmunstycke, Orange
Användningsområden
- För intensiv djuprengöring av textila ytor och möbler
- För punktinsatser och fläckborttagning på textila ytor
- För rengöring av alla textila ytor - inklusive bilindredning
- För djuprengöring av textila fibrer
- För punktinsatser i områden med höga krav på hygien