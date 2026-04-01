Textilvårdsmaskin PW 30/1

PW 30/1 rengöringsmunstycke har tagits fram som ett tillbehör till Puzzi 10/2. Den roterande borsten ökar den normala rengöringsprestandan med omkring 35 %. Den gör det möjligt att använda sprayning, borstning och sugfunktion i ett och samma moment och gör rengöringen mer effektiv. Den har en arbetsbredd på 315 mm och ger tillsammans med Puzzi 10/2 ett enastående rengöringsresultat.

Egenskaper och fördelar
Roterande borstar
För mer intensiv rengöring och uppriktning av mattfibrerna.
Förbättrad rengöringsprestanda
Ökar ytkapaciteten med upp till 35 procent.
Transparent inspektionsfönster
Inspektionsfönster vid rengöringshuvudet för kontinuerlig övervakning av retursugfunktionen.
Enkel manövrering
  • Monteras snabb och enkelt i stället för golvmunstycket.
  • Borstvalsens rotation underlättar arbetet med PW 30/1.
  • Startas enkelt med omkopplare.
Specifikationer

Tekniska data

Max. ytkapacitet (m²/h) 40 - 55
Effekt borste (W) 60
Spänning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Kabellängd (m) 4
Färg antracit
Vikt utan tillbehör (kg) 5,7
Mått (L × B × H) (mm) 350 x 260 x 835
Användningsområden
  • Mattor
