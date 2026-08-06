torkfläkt AB 20/1 Ec

Väldigt effektiv, kompakt och långlivad torkfläkt för exempelvis påskyndande av torktiden på rengjorda textila golv med upp till 50%.

Fläkten AB 20 Ec är utvecklad för att påskynda torktiden på främst djuprengjorda textila ytor. Den kompakta och lätt transporterade maskinen gör det möjligt att sänka torktiden med hela 50% vilket gör djuprengjorda textila golvytor möjliga att beträda betydligt snabbare. Fläkten är väldigt tystgående och kan användas även i ljudkänsliga miljöer under ordinarie arbetstider. En Ec motor garanterar låg elförbrukning och en lång livstid på maskinen vilket är i linje med dom riktlinjer som gäller inom EU avseende energieffektivitet.

Egenskaper och fördelar
Lövblås AB 20/1 Ec: Ec motor med lågt slitage
Ec motor med lågt slitage
En hållbar, robust och därmed väldigt ekonomisk modell Motor med tre driftssteg Fläkten uppfyller dom Europeiska riktlinjerna gällande energieffektivitet
Lövblås AB 20/1 Ec: Kompakt design med låg vikt
Kompakt design med låg vikt
Väldigt enkel att transportera tack vare den kompakta designen och låga vikten Bekvämt bärhandtag
Lövblås AB 20/1 Ec: Low-noise operation
Low-noise operation
Problemfri drift också under kontorstid Knappt märkbar ljudnivå vid användning under ordinarie arbetstider
Specifikationer

Tekniska data

Luftmängd (nivå 1/2/3) (m³/h) 1200
Motor klass (nivå 1/2/3) (varv/min) 1450
Anslutningseffekt (W) 120
Kabellängd (m) 7,5
Färg antracit
Vikt utan tillbehör (kg) 7,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 9
Mått (L × B × H) (mm) 375 x 353 x 371

Standardutrustning

  • Robust plastbehållare
  • Ergonomiskt bärhandtag
  • Integrerad elkabelvinda
Användningsområden
  • För snabbare torktid på djuprengjorda textila ytor