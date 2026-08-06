torkfläkt AB 20/1 Ec
Väldigt effektiv, kompakt och långlivad torkfläkt för exempelvis påskyndande av torktiden på rengjorda textila golv med upp till 50%.
Fläkten AB 20 Ec är utvecklad för att påskynda torktiden på främst djuprengjorda textila ytor. Den kompakta och lätt transporterade maskinen gör det möjligt att sänka torktiden med hela 50% vilket gör djuprengjorda textila golvytor möjliga att beträda betydligt snabbare. Fläkten är väldigt tystgående och kan användas även i ljudkänsliga miljöer under ordinarie arbetstider. En Ec motor garanterar låg elförbrukning och en lång livstid på maskinen vilket är i linje med dom riktlinjer som gäller inom EU avseende energieffektivitet.
Egenskaper och fördelar
Ec motor med lågt slitageEn hållbar, robust och därmed väldigt ekonomisk modell Motor med tre driftssteg Fläkten uppfyller dom Europeiska riktlinjerna gällande energieffektivitet
Kompakt design med låg viktVäldigt enkel att transportera tack vare den kompakta designen och låga vikten Bekvämt bärhandtag
Low-noise operationProblemfri drift också under kontorstid Knappt märkbar ljudnivå vid användning under ordinarie arbetstider
Specifikationer
Tekniska data
|Luftmängd (nivå 1/2/3) (m³/h)
|1200
|Motor klass (nivå 1/2/3) (varv/min)
|1450
|Anslutningseffekt (W)
|120
|Kabellängd (m)
|7,5
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|7,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9
|Mått (L × B × H) (mm)
|375 x 353 x 371
Standardutrustning
- Robust plastbehållare
- Ergonomiskt bärhandtag
- Integrerad elkabelvinda
Användningsområden
- För snabbare torktid på djuprengjorda textila ytor