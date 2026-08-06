Fläkten AB 20 Ec är utvecklad för att påskynda torktiden på främst djuprengjorda textila ytor. Den kompakta och lätt transporterade maskinen gör det möjligt att sänka torktiden med hela 50% vilket gör djuprengjorda textila golvytor möjliga att beträda betydligt snabbare. Fläkten är väldigt tystgående och kan användas även i ljudkänsliga miljöer under ordinarie arbetstider. En Ec motor garanterar låg elförbrukning och en lång livstid på maskinen vilket är i linje med dom riktlinjer som gäller inom EU avseende energieffektivitet.