Vattenautomat WPD 200 Adv. S Black
WPD 200 Adv i svart version passar upp till 100 anställda. Erbjuder 6 alternativ. Normalt, kylt, medium/classic kolsyrat, varmt och extra varmt vatten. Allt med hög filtrering.
Utrustad med patenterad thermisk rengöring samt effektiva energibesparande funktioner såsom stand-by läge och med transparant display är vår vattenautomat WPD 200 Adv S imponerande välutrustad redan som standard. Här i svart utförande och anpassad för placering på en bänk eller motsvarande. Den är lämplig för upp till 100 anställda och erbjuder krantempererat, kylt, medium eller classic nivå på kolsyrat, varmt och extra varmt vatten direkt med en knapptryckning. Allt väl filtrerat genom antingen ett Active-Pure eller Hy-Protect filter som köps separat. Spillvatten i dropptråget avlägsnas antingen till avlopp och detta kan även kopplas direkt. Man kan även använda en uppsamlingsbehållare.
Egenskaper och fördelar
Multifunktionell flerfärgsdisplay med touchknapparEnkel att använda med exempelvis val av temperatur, mängd CO₂, display för filterbyte, möjlighet till individuellt bildgalleri
Extra hög påfyllningspunktUpp till 30 cm högt påfyllningsområde. För bekväm påfyllning även av stora behållare.
Ytterligare vattentyperKolsyrat vatten (medium eller classic) såväl som varmt eller extra varmt vatten
Portionerbart flöde
- Vattnet kan matas ut i precisa steg: välj 0,2 l för mugg, 0,5 l eller 1,0 l för större behållare.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Ingående tryck (bar)
|1,5 - 6
|Vattenmängd (l/h)
|120
|Kylningskapacitet (l/h)
|65
|Driksvatten flöde, varmt (l/h)
|10
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1900
|Kylmedel
|R290
|Hett vatten
|ja
|Kylt vatten
|ja
|Ej kylt vatten
|ja
|Vikt utan tillbehör (kg)
|26,4
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|26,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|29,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|545 x 365 x 465
Följande ingår
- Droppbricka med nivåindikator
Standardutrustning
- Automatisk värmedesinficering
- Automatisk sköljfunktion
- Vattenutmatning med kontaktskydd
- Exakt vattenvolym för glas, flaskor eller karaffer
- Placering plats för dryckeskärl
- Droppbricka: utan utgång
- Eco-läge
- Timerprogram
- Version: Bordsversion
- Elektronikpaket: Advanced
- Hygienisk rengöring: termisk
Videos
Användningsområden
- Rätt vattenautomat för varje installationsplats
- kontor, produktion, butiker, grundskolor, högskolor, kommunala fastigheter, hotell, restauranger, lunchmatsalar, sjukhus, vårdcentraler