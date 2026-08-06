Utrustad med patenterad thermisk rengöring samt effektiva energibesparande funktioner såsom stand-by läge och med transparant display är vår vattenautomat WPD 200 Adv S imponerande välutrustad redan som standard. Här i vitt utförande och anpassad för placering på en bänk eller motsvarande. Den är lämplig för upp till 100 anställda och erbjuder krantempererat, kylt, medium eller classic nivå på kolsyrat, varmt och extra varmt vatten direkt med en knapptryckning. Allt väl filtrerat genom antingen ett Active-Pure eller Hy-Protect filter som köps separat. Spillvatten i dropptråget avlägsnas antingen till avlopp och detta kan även kopplas direkt. Man kan även använda en uppsamlingsbehållare.