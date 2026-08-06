Vattenautomat WPD 200 Adv. White
Vår WPD 200 Adv är här i vit version. Den har 4 vattenalternativ, normalt, kylt, varmt och extra varmt. Den är lämplig för upp till 100 anställda. Har en patenterad termisk rengöring.
Kylt eller krantempererat, varmt eller extra varmt vatten. Vår WPD 200 Adv vattenautomat i vit färg levererar gott och säkert filtrerat dricksvatten för upp till 100 anställda i 4 olika temperaturer för att passa allas individuella önskemål. Den här modellen placeras på en bänk eller motsvarande och kan användas med antingen ett Active-pure eller Hy-Protect filter som man beställer separat. Restvatten från dropptråget kan tappas ut antingen direkt till avloppet eller till en behållare. Man kan även koppla till en pump för att avlägsna det om det är höjdskillnad eller avstånd som försvårar. Enheten har en patenterad thermisk självrengöring, praktiska energibesparande funktioner så som stand-by mode och dessa är standard.
Egenskaper och fördelar
Multifunktionell flerfärgsdisplay med touchknapparEnkel att använda med exempelvis val av temperatur, mängd CO₂, display för filterbyte, möjlighet till individuellt bildgalleri
Extra hög påfyllningspunktUpp till 30 cm högt påfyllningsområde för bekväm påfyllning av behållare
Ytterligare vattentyper
Portionerbart flöde
- Vattnet kan matas ut i precisa steg: välj 0,2 l för mugg, 0,5 l eller 1,0 l för större behållare.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Ingående tryck (bar)
|1,5 - 6
|Vattenmängd (l/h)
|120
|Kylningskapacitet (l/h)
|65
|Driksvatten flöde, varmt (l/h)
|10
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 1900
|Kylmedel
|R290
|Hett vatten
|ja
|Kylt vatten
|ja
|Ej kylt vatten
|ja
|Vikt utan tillbehör (kg)
|25,6
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|25,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|29,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|545 x 365 x 465
Följande ingår
- Droppbricka med nivåindikator
Standardutrustning
- Automatisk värmedesinficering
- Automatisk sköljfunktion
- Vattenutmatning med kontaktskydd
- Exakt vattenvolym för glas, flaskor eller karaffer
- Placering plats för dryckeskärl
- Droppbricka: utan utgång
- Eco-läge
- Timerprogram
- Version: Bordsversion
- Elektronikpaket: Advanced
- Hygienisk rengöring: termisk
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Användningsområden
- Rätt vattenautomat för varje installationsplats
- kontor, produktion, butiker, grundskolor, högskolor, kommunala fastigheter, hotell, restauranger, lunchmatsalar, sjukhus, vårdcentraler