Kylt eller krantempererat, varmt eller extra varmt vatten. Vår WPD 200 Adv vattenautomat i vit färg levererar gott och säkert filtrerat dricksvatten för upp till 100 anställda i 4 olika temperaturer för att passa allas individuella önskemål. Den här modellen placeras på en bänk eller motsvarande och kan användas med antingen ett Active-pure eller Hy-Protect filter som man beställer separat. Restvatten från dropptråget kan tappas ut antingen direkt till avloppet eller till en behållare. Man kan även koppla till en pump för att avlägsna det om det är höjdskillnad eller avstånd som försvårar. Enheten har en patenterad thermisk självrengöring, praktiska energibesparande funktioner så som stand-by mode och dessa är standard.