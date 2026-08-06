Vattenautomat WPD 200 Basic S Black

Vattenautomatien WPD 200 Basic är svart och passar upp till 100 anställda. Levererar normalt eller kylt samt kolsyrat filtrerat vatten. Rengörs enkelt med kemisk rengöring.

Vår WPD 200 Basic S i svart utförande är avsedd för upp till 100 anställda och kan leverera krantempererat samt kylt vatten och i kolsyrat utförande om så önskas. Vattenstationen har ett integrerat dropptråg som kan tömmas direkt till avlopp eller till en behållare. Som standard är den i utförande för att placeras på en bänk men en golvmöbel kan köpas till som tillbehör. Filtreringen görs antingen med hjälp av ett Active-Pure filter eller ett Hy-Protect filter. Detta köps separat. Effektiva energibesparande funktioner som stand-by funktion finns som standard. Maskinen rengörings enkelt med en kemisk rengöringsfunktion.

Egenskaper och fördelar
Vattenautomat WPD 200 Basic S Black: Basutrustning
Basutrustning
Enkel, och användarvänlig med tryckkänsliga knappar.
Vattenautomat WPD 200 Basic S Black: Extra hög påfyllningspunkt
Extra hög påfyllningspunkt
Upp till 30 cm högt påfyllningsområde. För bekväm påfyllning även av stora behållare.
Vattenautomat WPD 200 Basic S Black: Ytterligare vattentyper
Ytterligare vattentyper
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50
Ingående tryck (bar) 1,5 - 6
Vattenmängd (l/h) 120
Kylningskapacitet (l/h) 65
Anslutningseffekt (W) Max. 300
Kylmedel R290
Kylt vatten ja
Ej kylt vatten ja
Kolsyrat vatten ja
Vikt utan tillbehör (kg) 24,4
Vikt (med tillbehör) (kg) 24,7
Vikt inkl. förpackning (kg) 27,8
Mått (L × B × H) (mm) 545 x 365 x 465

Följande ingår

  • Droppbricka med nivåindikator

Standardutrustning

  • Vattenutmatning med kontaktskydd
  • Placering plats för dryckeskärl
  • Droppbricka: utan utgång
  • Version: Bordsversion
  • Elektronikpaket: Basic
  • Hygienisk rengöring: kemisk
Vattenautomat WPD 200 Basic S Black
Vattenautomat WPD 200 Basic S Black
Vattenautomat WPD 200 Basic S Black
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Användningsområden
  • Rätt vattenautomat för varje installationsplats
  • kontor, produktion, butiker, grundskolor, högskolor, kommunala fastigheter, hotell, restauranger, lunchmatsalar, sjukhus, vårdcentraler
Tillbehör
Rengöringsmedel
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