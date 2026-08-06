Vattenautomat WPD 200 Basic S Black
Vattenautomatien WPD 200 Basic är svart och passar upp till 100 anställda. Levererar normalt eller kylt samt kolsyrat filtrerat vatten. Rengörs enkelt med kemisk rengöring.
Vår WPD 200 Basic S i svart utförande är avsedd för upp till 100 anställda och kan leverera krantempererat samt kylt vatten och i kolsyrat utförande om så önskas. Vattenstationen har ett integrerat dropptråg som kan tömmas direkt till avlopp eller till en behållare. Som standard är den i utförande för att placeras på en bänk men en golvmöbel kan köpas till som tillbehör. Filtreringen görs antingen med hjälp av ett Active-Pure filter eller ett Hy-Protect filter. Detta köps separat. Effektiva energibesparande funktioner som stand-by funktion finns som standard. Maskinen rengörings enkelt med en kemisk rengöringsfunktion.
Egenskaper och fördelar
BasutrustningEnkel, och användarvänlig med tryckkänsliga knappar.
Extra hög påfyllningspunktUpp till 30 cm högt påfyllningsområde. För bekväm påfyllning även av stora behållare.
Ytterligare vattentyper
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Ingående tryck (bar)
|1,5 - 6
|Vattenmängd (l/h)
|120
|Kylningskapacitet (l/h)
|65
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 300
|Kylmedel
|R290
|Kylt vatten
|ja
|Ej kylt vatten
|ja
|Kolsyrat vatten
|ja
|Vikt utan tillbehör (kg)
|24,4
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|24,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|27,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|545 x 365 x 465
Följande ingår
- Droppbricka med nivåindikator
Standardutrustning
- Vattenutmatning med kontaktskydd
- Placering plats för dryckeskärl
- Droppbricka: utan utgång
- Version: Bordsversion
- Elektronikpaket: Basic
- Hygienisk rengöring: kemisk
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Användningsområden
- Rätt vattenautomat för varje installationsplats
- kontor, produktion, butiker, grundskolor, högskolor, kommunala fastigheter, hotell, restauranger, lunchmatsalar, sjukhus, vårdcentraler