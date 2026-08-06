Vår WPD 200 Basic S i vitt utförande är avsedd för upp till 100 anställda och kan leverera krantempererat samt kylt vatten och i kolsyrat utförande om så önskas. Vattenstationen har ett integrerat dropptråg som kan tömmas direkt till avlopp eller till en behållare. Som standard är den i utförande för att placeras på en bänk men en golvmöbel kan köpas till som tillbehör. Filtreringen görs antingen med hjälp av ett Active-Pure filter eller ett Hy-Protect filter. Detta köps separat. Effektiva energibesparande funktioner som stand-by funktion finns som standard. Maskinen rengörings enkelt med en kemisk rengöringsfunktion.