Utrustad med energisparläge och med ett praktiskt integrerat dropptråg är vår WPD 200 Basic i vitt utförande ett utmärkt val för arbetsplatser upp till 100 anställda som önskar tillgång till gott, rent dricksvatten i antingen normaltempererat eller kylt utförande. Platsbesparande i ett utförande lämpat för placering på en bänk eller motsvarande som standard men en golvmöbel kan köpas som tillbehör. Välj mellan filtrering genom Active-Pure eller Hy-Protectfilter som köps separat. Spillvatten i dropptråget kan tappas av direkt i avlopp eller ned i en behållare. Maskinen rengörs enkelt med en kemisk rengöringsfunktion.