Vattenautomat WPD 200 Basic White
Vattenautomatien WPD 200 Basic är vit och passar upp till 100 anställda. Levererar normalt eller kylt filtrerat vatten. Har energisparläge och rengörs enkelt med kemisk rengöring.
Utrustad med energisparläge och med ett praktiskt integrerat dropptråg är vår WPD 200 Basic i vitt utförande ett utmärkt val för arbetsplatser upp till 100 anställda som önskar tillgång till gott, rent dricksvatten i antingen normaltempererat eller kylt utförande. Platsbesparande i ett utförande lämpat för placering på en bänk eller motsvarande som standard men en golvmöbel kan köpas som tillbehör. Välj mellan filtrering genom Active-Pure eller Hy-Protectfilter som köps separat. Spillvatten i dropptråget kan tappas av direkt i avlopp eller ned i en behållare. Maskinen rengörs enkelt med en kemisk rengöringsfunktion.
Egenskaper och fördelar
Basutrustning
- Enkel, och användarvänlig med tryckkänsliga knappar.
Extra hög påfyllningspunkt
- Upp till 30 cm högt påfyllningsområde. För bekväm påfyllning även av stora behållare.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Ingående tryck (bar)
|1,5 - 6
|Vattenmängd (l/h)
|120
|Kylningskapacitet (l/h)
|65
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 300
|Kylmedel
|R290
|Kylt vatten
|ja
|Ej kylt vatten
|ja
|Vikt utan tillbehör (kg)
|23,6
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|23,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|27,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|545 x 365 x 465
Följande ingår
- Droppbricka med nivåindikator
Standardutrustning
- Vattenutmatning med kontaktskydd
- Placering plats för dryckeskärl
- Droppbricka: utan utgång
- Version: Bordsversion
- Elektronikpaket: Basic
- Hygienisk rengöring: kemisk
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Användningsområden
- Rätt vattenautomat för varje installationsplats
- kontor, produktion, butiker, grundskolor, högskolor, kommunala fastigheter, hotell, restauranger, lunchmatsalar, sjukhus, vårdcentraler