Vattenautomat WPD 55
Uppfriskning från en kompakt enhet: Den platsbesparande vattenautomaten WPD 55 levererar livsmedelsklassat, färskt och filtrerat vatten – både kylt och rumstempererat.
Liten, kompakt och platsbesparande: vår vattenautomat WPD 55 är idealisk för användning på platser med begränsat utrymme, såsom mötesrum, kontorskök, väntrum eller butiker. Anslut den enkelt till dricksvattennätet så kan den förse kollegor, patienter eller gäster med en obegränsad mängd kylt eller rumstempererat stilla vatten – självklart med perfekt hygienisk dricksvattenkvalitet. Vårt mycket effektiva och förbättrade Hy-Pure-Plus-filter eliminerar pålitligt ämnen som klor och tungmetaller, vilka är skadliga eller påverkar vattnets smak negativt, samt virus och bakterier. Filtret, som består av ett aktivt kolfiltermembran i kombination med ett ultrafiltermembran, säkerställer pålitligt ett friskt och gott smakande vatten. WPD 55 ger dessutom betydande tids- och kostnadsbesparingar jämfört med traditionella dricksvattensystem. Utöver det bidrar vattenautomater till att skydda miljön genom att eliminera behovet av att köpa, transportera, lagra eller kassera vattenflaskor.
Egenskaper och fördelar
Kompakt konstruktionPassar perfekt där utrymmet är begränsat. Intuitivt manöverkoncept med lättavläst sensorknappar. Tydligt påfyllningsområde för optimal placering av dryckeskärlet.
Kraftfullt Hy-Pure-Plus-filter med aktivt kolfilter och ultrafilterDet Active-Pure-filtret säkerställer bästa smak och avlägsnar klor och tungmetaller från ledningen. Ultrafilter skyddar mot bakterier och virus. Kemisk rengöring av alla vattenförande ledningar, kylmodulen och vattenutloppet.
Prisvärd glädjeEnkel åtkomst till alla komponenter möjliggör självbetjäning. Självbetjäning sparar onödigt servicearbete och därmed pengar. Inga hanterings- och transportkostnader jämfört med vatten på flaska.
Färskt vatten för alla tillfällen och alla smaker
- För hygieniskt säkert dricksvatten som kan användas både för att dricka och matlagning.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Ingående tryck (bar)
|1,5 - 6
|Vattenmängd (l/h)
|120
|Kylningskapacitet (l/h)
|25
|Vattentillförsel
|3/4″
|Längd på inkoppling (m)
|2
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 200
|Inloppstemperatur (°C)
|5 - upp till 30
|Kylmedel
|R290
|Mängd kylmedel (kg)
|0,03
|Kylt vatten
|ja
|Ej kylt vatten
|ja
|Antal användare
|<= 30
|Höjd till påfyllningspunkt (mm)
|290
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|16,7
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|17,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|20,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|449 x 298 x 399
Följande ingår
- Droppbricka med nivåindikator
- Kombinationsfilter ”Hy-Pure-Plus”
Standardutrustning
- Activated carbon filtration
- Ultrafiltration
- Placering plats för dryckeskärl
- Droppbricka: utan utgång
- Version: Bordsversion
- Hygienisk rengöring: kemisk
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Användningsområden
- Platssparande dispenser för trånga utrymmen.
- Olika användningsområden: Lämplig för exempelvis kontor, läkarmottagningar, juristfirmor, hotell eller butiker.