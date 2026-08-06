Vattenautomat WPD 55

Uppfriskning från en kompakt enhet: Den platsbesparande vattenautomaten WPD 55 levererar livsmedelsklassat, färskt och filtrerat vatten – både kylt och rumstempererat.

Liten, kompakt och platsbesparande: vår vattenautomat WPD 55 är idealisk för användning på platser med begränsat utrymme, såsom mötesrum, kontorskök, väntrum eller butiker. Anslut den enkelt till dricksvattennätet så kan den förse kollegor, patienter eller gäster med en obegränsad mängd kylt eller rumstempererat stilla vatten – självklart med perfekt hygienisk dricksvattenkvalitet. Vårt mycket effektiva och förbättrade Hy-Pure-Plus-filter eliminerar pålitligt ämnen som klor och tungmetaller, vilka är skadliga eller påverkar vattnets smak negativt, samt virus och bakterier. Filtret, som består av ett aktivt kolfiltermembran i kombination med ett ultrafiltermembran, säkerställer pålitligt ett friskt och gott smakande vatten. WPD 55 ger dessutom betydande tids- och kostnadsbesparingar jämfört med traditionella dricksvattensystem. Utöver det bidrar vattenautomater till att skydda miljön genom att eliminera behovet av att köpa, transportera, lagra eller kassera vattenflaskor.

Egenskaper och fördelar
Vattenautomat WPD 55: Kompakt konstruktion
Kompakt konstruktion
Passar perfekt där utrymmet är begränsat. Intuitivt manöverkoncept med lättavläst sensorknappar. Tydligt påfyllningsområde för optimal placering av dryckeskärlet.
Vattenautomat WPD 55: Kraftfullt Hy-Pure-Plus-filter med aktivt kolfilter och ultrafilter
Kraftfullt Hy-Pure-Plus-filter med aktivt kolfilter och ultrafilter
Det Active-Pure-filtret säkerställer bästa smak och avlägsnar klor och tungmetaller från ledningen. Ultrafilter skyddar mot bakterier och virus. Kemisk rengöring av alla vattenförande ledningar, kylmodulen och vattenutloppet.
Vattenautomat WPD 55: Prisvärd glädje
Prisvärd glädje
Enkel åtkomst till alla komponenter möjliggör självbetjäning. Självbetjäning sparar onödigt servicearbete och därmed pengar. Inga hanterings- och transportkostnader jämfört med vatten på flaska.
Färskt vatten för alla tillfällen och alla smaker
  • För hygieniskt säkert dricksvatten som kan användas både för att dricka och matlagning.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50
Ingående tryck (bar) 1,5 - 6
Vattenmängd (l/h) 120
Kylningskapacitet (l/h) 25
Vattentillförsel 3/4″
Längd på inkoppling (m) 2
Anslutningseffekt (W) Max. 200
Inloppstemperatur (°C) 5 - upp till 30
Kylmedel R290
Mängd kylmedel (kg) 0,03
Kylt vatten ja
Ej kylt vatten ja
Antal användare <= 30
Höjd till påfyllningspunkt (mm) 290
Färg Vit
Vikt utan tillbehör (kg) 16,7
Vikt (med tillbehör) (kg) 17,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 20,8
Mått (L × B × H) (mm) 449 x 298 x 399

Följande ingår

  • Droppbricka med nivåindikator
  • Kombinationsfilter ”Hy-Pure-Plus”

Standardutrustning

  • Activated carbon filtration
  • Ultrafiltration
  • Placering plats för dryckeskärl
  • Droppbricka: utan utgång
  • Version: Bordsversion
  • Hygienisk rengöring: kemisk
Videos
Användningsområden
  • Platssparande dispenser för trånga utrymmen.
  • Olika användningsområden: Lämplig för exempelvis kontor, läkarmottagningar, juristfirmor, hotell eller butiker.
Tillbehör
Rengöringsmedel