Liten, kompakt och platsbesparande: vår vattenautomat WPD 55 är idealisk för användning på platser med begränsat utrymme, såsom mötesrum, kontorskök, väntrum eller butiker. Anslut den enkelt till dricksvattennätet så kan den förse kollegor, patienter eller gäster med en obegränsad mängd kylt eller rumstempererat stilla vatten – självklart med perfekt hygienisk dricksvattenkvalitet. Vårt mycket effektiva och förbättrade Hy-Pure-Plus-filter eliminerar pålitligt ämnen som klor och tungmetaller, vilka är skadliga eller påverkar vattnets smak negativt, samt virus och bakterier. Filtret, som består av ett aktivt kolfiltermembran i kombination med ett ultrafiltermembran, säkerställer pålitligt ett friskt och gott smakande vatten. WPD 55 ger dessutom betydande tids- och kostnadsbesparingar jämfört med traditionella dricksvattensystem. Utöver det bidrar vattenautomater till att skydda miljön genom att eliminera behovet av att köpa, transportera, lagra eller kassera vattenflaskor.