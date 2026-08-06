Vattenautomat WPD 55 S

Den platsbesparande vattenautomaten WPD 55 S passar in i alla miljöer. För kylt, friskt vatten – naturellt eller kolsyrat.

Liten, kompakt och platsbesparande: vår vattenautomat WPD 55 S får plats även i de minsta utrymmena på kontor och i väntrum, butiker eller hotellobbys. Maskinen förser kollegor och gäster med kylt, friskt och helt hygieniskt dricksvatten när som helst – antingen naturellt eller kolsyrat. Våra mycket effektiva filter eliminerar pålitligt ämnen som klor, tungmetaller samt virus och bakterier – allt som är skadligt eller försämrar smaken på vattnet. Hy-Pure-Plus-filtret, som består av ett aktivt kolfiltermembran kombinerat med ett ultrafiltermembran, säkerställer pålitligt ett friskt och gott smakande vatten.

Egenskaper och fördelar
Vattenautomat WPD 55 S: Kompakt konstruktion
Kompakt konstruktion
Passar perfekt där utrymmet är begränsat. Intuitivt manöverkoncept med lättavläst sensorknappar. Tydligt påfyllningsområde för optimal placering av dryckeskärlet.
Vattenautomat WPD 55 S: Kraftfullt Hy-Pure-Plus-filter med aktivt kolfilter och ultrafilter
Kraftfullt Hy-Pure-Plus-filter med aktivt kolfilter och ultrafilter
Det Active-Pure-filtret säkerställer bästa smak och avlägsnar klor och tungmetaller från ledningen. Ultrafilter skyddar mot bakterier och virus. Kemisk rengöring av alla vattenförande ledningar, kylmodulen och vattenutloppet.
Vattenautomat WPD 55 S: Prisvärd glädje
Prisvärd glädje
Enkel åtkomst till alla komponenter möjliggör självbetjäning. Självbetjäning sparar onödigt servicearbete och därmed pengar. Inga hanterings- och transportkostnader jämfört med vatten på flaska.
Färskt vatten för alla tillfällen och alla smaker
  • För hygieniskt säkert dricksvatten som kan användas både för att dricka och matlagning.
Specifikationer

Tekniska data

Antal faser (Ph) 1
Spänning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50
Ingående tryck (bar) 1,5 - 6
Vattenmängd (l/h) 120
Kylningskapacitet (l/h) 25
Vattentillförsel 3/4″
Längd på inkoppling (m) 2
Anslutningseffekt (W) Max. 200
Inloppstemperatur (°C) 5 - upp till 30
Kylmedel R290
Mängd kylmedel (kg) 0,03
Kylt vatten ja
Antal användare <= 30
Höjd till påfyllningspunkt (mm) 290
Färg Vit
Vikt utan tillbehör (kg) 18,7
Vikt (med tillbehör) (kg) 19,5
Vikt inkl. förpackning (kg) 22,8
Mått (L × B × H) (mm) 449 x 298 x 399

Följande ingår

  • Droppbricka med nivåindikator
  • Kombinationsfilter ”Hy-Pure-Plus”

Standardutrustning

  • Activated carbon filtration
  • Ultrafiltration
  • Placering plats för dryckeskärl
  • Droppbricka: utan utgång
  • Version: Bordsversion
  • Hygienisk rengöring: kemisk
Videos
Användningsområden
  • Platssparande dispenser för trånga utrymmen.
  • Olika användningsområden: Lämplig för exempelvis kontor, läkarmottagningar, juristfirmor, hotell eller butiker.
Tillbehör
Rengöringsmedel