Vattenautomat WPD 55 S
Den platsbesparande vattenautomaten WPD 55 S passar in i alla miljöer. För kylt, friskt vatten – naturellt eller kolsyrat.
Liten, kompakt och platsbesparande: vår vattenautomat WPD 55 S får plats även i de minsta utrymmena på kontor och i väntrum, butiker eller hotellobbys. Maskinen förser kollegor och gäster med kylt, friskt och helt hygieniskt dricksvatten när som helst – antingen naturellt eller kolsyrat. Våra mycket effektiva filter eliminerar pålitligt ämnen som klor, tungmetaller samt virus och bakterier – allt som är skadligt eller försämrar smaken på vattnet. Hy-Pure-Plus-filtret, som består av ett aktivt kolfiltermembran kombinerat med ett ultrafiltermembran, säkerställer pålitligt ett friskt och gott smakande vatten.
Egenskaper och fördelar
Kompakt konstruktionPassar perfekt där utrymmet är begränsat. Intuitivt manöverkoncept med lättavläst sensorknappar. Tydligt påfyllningsområde för optimal placering av dryckeskärlet.
Kraftfullt Hy-Pure-Plus-filter med aktivt kolfilter och ultrafilterDet Active-Pure-filtret säkerställer bästa smak och avlägsnar klor och tungmetaller från ledningen. Ultrafilter skyddar mot bakterier och virus. Kemisk rengöring av alla vattenförande ledningar, kylmodulen och vattenutloppet.
Prisvärd glädjeEnkel åtkomst till alla komponenter möjliggör självbetjäning. Självbetjäning sparar onödigt servicearbete och därmed pengar. Inga hanterings- och transportkostnader jämfört med vatten på flaska.
Färskt vatten för alla tillfällen och alla smaker
- För hygieniskt säkert dricksvatten som kan användas både för att dricka och matlagning.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Ingående tryck (bar)
|1,5 - 6
|Vattenmängd (l/h)
|120
|Kylningskapacitet (l/h)
|25
|Vattentillförsel
|3/4″
|Längd på inkoppling (m)
|2
|Anslutningseffekt (W)
|Max. 200
|Inloppstemperatur (°C)
|5 - upp till 30
|Kylmedel
|R290
|Mängd kylmedel (kg)
|0,03
|Kylt vatten
|ja
|Antal användare
|<= 30
|Höjd till påfyllningspunkt (mm)
|290
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|18,7
|Vikt (med tillbehör) (kg)
|19,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|22,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|449 x 298 x 399
Följande ingår
- Droppbricka med nivåindikator
- Kombinationsfilter ”Hy-Pure-Plus”
Standardutrustning
- Activated carbon filtration
- Ultrafiltration
- Placering plats för dryckeskärl
- Droppbricka: utan utgång
- Version: Bordsversion
- Hygienisk rengöring: kemisk
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Användningsområden
- Platssparande dispenser för trånga utrymmen.
- Olika användningsområden: Lämplig för exempelvis kontor, läkarmottagningar, juristfirmor, hotell eller butiker.