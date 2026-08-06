Liten, kompakt och platsbesparande: vår vattenautomat WPD 55 S får plats även i de minsta utrymmena på kontor och i väntrum, butiker eller hotellobbys. Maskinen förser kollegor och gäster med kylt, friskt och helt hygieniskt dricksvatten när som helst – antingen naturellt eller kolsyrat. Våra mycket effektiva filter eliminerar pålitligt ämnen som klor, tungmetaller samt virus och bakterier – allt som är skadligt eller försämrar smaken på vattnet. Hy-Pure-Plus-filtret, som består av ett aktivt kolfiltermembran kombinerat med ett ultrafiltermembran, säkerställer pålitligt ett friskt och gott smakande vatten.