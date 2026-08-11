5 fleecefilterpåsar
Fleecefilterpåsarna rymmer två till tre gånger mer damm än konventionella påsar, eftersom de inte täpps igen lika snabbt av fint damm. Det innebär färre filterbyten, och färre inköp av påsar.
Extremt rivhållfast fleecefilterpåse av ett femskikts fleecematerial som behåller sugkraften längre och säkerställer god dammupptagning. Med praktiskt låssystem för hygienisk borttagning.
Egenskaper och fördelar
Högkvalitativt fleecematerial
- Suger effektivt upp smuts
- Extra slitstark
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|5
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|200 x 150 x 10