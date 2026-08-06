Ångstrykjärn av hög kvalitet i en snygg gul och svart design. Ångstrykjärnet har en praktisk slät stryksula i rostfritt stål och är perfekt tillsammans med Kärchers ångdammsugare. Den konsekventa högtrycksångan gör strykningen lätt och minskar stryktiden med upp till hälften. Tack vare utmärkt teknik och slät stryksula i rostfritt stål går det snabbt och lätt att stryka till och med tjocka material. Kärchers ångstrykjärn har både konstant ånga och ångintervall.