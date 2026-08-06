Ångstrykjärn I 6006 för SV
Ångstrykjärn av hög kvalitet i en snygg gul och svart design. Med praktisk, lättgående stryksula i rostfritt stål. Kan kopplas ihop med Kärchers ångdammsugare.
Ångstrykjärn av hög kvalitet i en snygg gul och svart design. Ångstrykjärnet har en praktisk slät stryksula i rostfritt stål och är perfekt tillsammans med Kärchers ångdammsugare. Den konsekventa högtrycksångan gör strykningen lätt och minskar stryktiden med upp till hälften. Tack vare utmärkt teknik och slät stryksula i rostfritt stål går det snabbt och lätt att stryka till och med tjocka material. Kärchers ångstrykjärn har både konstant ånga och ångintervall.
Egenskaper och fördelar
Ångan kommer ut på hela plattan
- Ångan kommer ut jämnt på hela plattan
Konstant ånga
- Konstant ånga för enkel och snabb strykning av stora textilier som dukar, lakan etc.
Platta av rostfritt stål
- Strykjärnet glider lätt
Konstant ånga
- Strykningen går dubbelt så snabbt
Ånga i intervall
- Ångan kan riktas mot en punkt
Temperaturreglering
- Kan användas för strykning av olika tygmaterial.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Gul
|Vikt (kg)
|1,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|259 x 121 x 125