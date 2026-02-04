Adapter T
Perfekt för anslutning till Kärcher Home & Garden högtrycksslangar med ett klick: Slangadapter för teleskoprör.
Slangadaptern gör det möjligt att snabbt och enkelt koppla ihop det teleskopiska spolröret med en slang (utan Quick Connect).
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|131 x 28 x 35
Adapter T Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.