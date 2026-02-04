Adapter T

Perfekt för anslutning till Kärcher Home & Garden högtrycksslangar med ett klick: Slangadapter för teleskoprör.

Slangadaptern gör det möjligt att snabbt och enkelt koppla ihop det teleskopiska spolröret med en slang (utan Quick Connect).

Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 131 x 28 x 35
Kompatibla maskiner
Tidigare års produkter
Adapter T Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.