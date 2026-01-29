Borstset till TLA 4
Fasader och glasytor rengörs bäst med hjälp av detta borstset. Särskilt effektiv i kombination med det teleskopiska förlängningsskaftet TLA 4.
Set innehållande borste för rengöring av hårda ytor samt ram med mikrofiberduk för fönster. De fyra högtrycksmunstyckena avlägsnar snabbt envis smuts. Du kan anpassa tillbehöret genom att byta ramen. Borstar för rengöring av tex: fasad/båt/husvagn eller uterumstak. För rengöring av glasytor, såsom vinterträdgårdar, växthus eller fönsterpartier används ramen med mikrofiberkudde. Detta för en så effektiv & skonsam rengöring av olika material som möjligt.
Specifikationer
Tekniska data
|Tygfibersammansättning
|70 % polyester, 30 % polyamid
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,9
|Mått (L × B × H) (mm)
|194 x 338 x 160
Användningsområden
- Fasader
- Uterum
- Bilrutor
