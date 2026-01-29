Teleskopiskt förlängningsskaft TLA 4
Med detta teleskopiska förlängningsskaft kan du enkelt nå områden som är svåra att komma åt, t.ex. fasader / höga fönsterpartier för en snabb och enkel rengöring.
Med detta teleskopiska förlängningsskaft kan du enkelt nå områden som är svåra att komma åt, t.ex. fasader / höga fönsterpartier för en snabb och enkel rengöring. Dess 180 graders justerbara led gör det möjligt att rengöra växthus, lutande tak och carportar. Enkel att justera genom sin teleskopmekanism som med en knapptryckning ger dig rätt längd. Det teleskopiska förlängningsskaftet kan förlängas mellan 1,20 och 3,70 meter, vilket möjliggör rengöring av områden i en höjd av upp till ca 5 meter (beroende på din egen arbetshöjd och vilket tillbehör du använder). Du kan anpassa detta förlängningsskaft med alla Kärchers tillbehör. Speciellt framtaget finns det ett borstset för fasad och fönster som tillbehör. Du fäster enkelt spolhandtaget på förlängningsskaftet för en ergonomisk arbetsställning. Trycket kan bekvämt kontrolleras från spolhandtaget när det används med Full Control Plus eller Smart Control-spolhandtag.
Egenskaper och fördelar
Bajonettkoppling
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|2,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|3780 x 120 x 233
Användningsområden
- Fasader
- Uterum
