Högtryckstvätt K2 Premium Power Control
Högtryckstvätt K2 Premium Power Control med rengöringsmedelstank för lätt smuts. Uppnå ännu bättre resultat med rengöringstipsen i Kärchers Home & Garden-app.
Högtryckstvätten K2 Premium Power Control uppnår ännu bättre rengöringsresultat med Kärchers Home & Garden-app. Appen innehåller den hjälpsamma applikationsrådgivaren som hjälper användaren med praktiska tips och tricks för varje städuppgift. I appen ingår också en omfattande tjänst med information om enheten, applikationen och Kärchers serviceportal. Enheten är utrustad med ett högtrycksspolhandtag och 2 spolrör med Quick Connect-adapter. Trycknivån kan ställas in direkt på spolröret Click Vario Power – för maximal kontroll vid varje rengöringsuppgift. Enheten är också utrustad med ett höj- och sänkbart teleskophandtag för bekväm transport och förvaring, en löstagbar rengöringsmedelstank för spillfri påfyllning och praktiska hållare för tillbehör, högtrycksspolhandtag och kabel. K2 Premium Power Control är perfekt för rengöring av cyklar, trädgårdsredskap eller trädgårdsmöbler till exempel.
Egenskaper och fördelar
Kärchers Home & Garden-appKärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs. Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt Bekväm omfattande support – all information om enheten, dess applikation och vår serviceportal.
Spolhandtag och spolrör med Quick ConnectEnkelt att ansluta rotjet- och spraylans med Quick-Connect Optimala inställningar för varje rengöringsuppgift. Tre olika trycknivåer och ett rengöringsmedelsläge. Enkel hantering: symbolerna på spolhandtaget visar inställningarna.
Justerbart teleskopshandtagFör en bekväm draghöjd. Helt infällbar för optimal förvaring.
Rengöringsmedelstank
- Rent och bekvämt: rengöringsmedelstanken kan tas bort för påfyllning.
- Den praktiska rengöringsmedelstanken förenklar hanteringen av rengöringsmedel.
- Kärchers rengöringsmedel ökar effektiviteten och hjälper till att skydda och ta hand om den yta som rengörs.
Specifikationer
Tekniska data
|Strömförsörjning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 110 / 2 - Max. 11
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 360
|Ytkapacitet (m²/h)
|20
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|1,4
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6
|Mått (L × B × H) (mm)
|246 x 280 x 586
Följande ingår
- Högtrycksspolhandtag: G 120 Q spolhandtag
- Vario Power Jet
- Click Vario Power spolrör
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 7 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: Tank
- Teleskophandtag
- Integrerat vattenfilter
Tillbehör
Rengöringsmedel
K2 Premium Power Control Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.