Högtryckstvätten K2 Premium Power Control uppnår ännu bättre rengöringsresultat med Kärchers Home & Garden-app. Appen innehåller den hjälpsamma applikationsrådgivaren som hjälper användaren med praktiska tips och tricks för varje städuppgift. I appen ingår också en omfattande tjänst med information om enheten, applikationen och Kärchers serviceportal. Enheten är utrustad med ett högtrycksspolhandtag och 2 spolrör med Quick Connect-adapter. Trycknivån kan ställas in direkt på spolröret Click Vario Power – för maximal kontroll vid varje rengöringsuppgift. Enheten är också utrustad med ett höj- och sänkbart teleskophandtag för bekväm transport och förvaring, en löstagbar rengöringsmedelstank för spillfri påfyllning och praktiska hållare för tillbehör, högtrycksspolhandtag och kabel. K2 Premium Power Control är perfekt för rengöring av cyklar, trädgårdsredskap eller trädgårdsmöbler till exempel.