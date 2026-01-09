Högtryckstvätt K2 Premium Power Control

Högtryckstvätt K2 Premium Power Control med rengöringsmedelstank för lätt smuts. Uppnå ännu bättre resultat med rengöringstipsen i Kärchers Home & Garden-app.

Högtryckstvätten K2 Premium Power Control uppnår ännu bättre rengöringsresultat med Kärchers Home & Garden-app. Appen innehåller den hjälpsamma applikationsrådgivaren som hjälper användaren med praktiska tips och tricks för varje städuppgift. I appen ingår också en omfattande tjänst med information om enheten, applikationen och Kärchers serviceportal. Enheten är utrustad med ett högtrycksspolhandtag och 2 spolrör med Quick Connect-adapter. Trycknivån kan ställas in direkt på spolröret Click Vario Power – för maximal kontroll vid varje rengöringsuppgift. Enheten är också utrustad med ett höj- och sänkbart teleskophandtag för bekväm transport och förvaring, en löstagbar rengöringsmedelstank för spillfri påfyllning och praktiska hållare för tillbehör, högtrycksspolhandtag och kabel. K2 Premium Power Control är perfekt för rengöring av cyklar, trädgårdsredskap eller trädgårdsmöbler till exempel.

Egenskaper och fördelar
Högtryckstvätt K2 Premium Power Control: Kärchers Home & Garden-app
Kärchers Home & Garden-app
Kärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs. Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt Bekväm omfattande support – all information om enheten, dess applikation och vår serviceportal.
Högtryckstvätt K2 Premium Power Control: Spolhandtag och spolrör med Quick Connect
Spolhandtag och spolrör med Quick Connect
Enkelt att ansluta rotjet- och spraylans med Quick-Connect Optimala inställningar för varje rengöringsuppgift. Tre olika trycknivåer och ett rengöringsmedelsläge. Enkel hantering: symbolerna på spolhandtaget visar inställningarna.
Högtryckstvätt K2 Premium Power Control: Justerbart teleskopshandtag
Justerbart teleskopshandtag
För en bekväm draghöjd. Helt infällbar för optimal förvaring.
Rengöringsmedelstank
  • Rent och bekvämt: rengöringsmedelstanken kan tas bort för påfyllning.
  • Den praktiska rengöringsmedelstanken förenklar hanteringen av rengöringsmedel.
  • Kärchers rengöringsmedel ökar effektiviteten och hjälper till att skydda och ta hand om den yta som rengörs.
Specifikationer

Tekniska data

Strömförsörjning (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Tryck (bar/MPa) 20 - Max. 110 / 2 - Max. 11
Flödeshastighet (l/h) Max. 360
Ytkapacitet (m²/h) 20
Inloppstemperatur (°C) Max. 40
Effekt (kW) 1,4
Strömkabel (m) 5
Färg Gul
Vikt utan tillbehör (kg) 4,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 6
Mått (L × B × H) (mm) 246 x 280 x 586

Följande ingår

  • Högtrycksspolhandtag: G 120 Q spolhandtag
  • Vario Power Jet
  • Click Vario Power spolrör
  • Rotojetmunstycke
  • Högtrycksslang: 7 m
  • A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang

Standardutrustning

  • Quick Connect-anslutning
  • Rengöringsmedel via: Tank
  • Teleskophandtag
  • Integrerat vattenfilter
