Batteridriven högtryckstvätt K2
Vår batterdrivna högtryckstvätt K2 löser mindre rengöringuppgifter runt hemmet med ordentlig kraft. Inkl. 1 st. 36 V/5.0 Ah litiumjonbatteri och batteriladdare.
Inga eluttag i närheten? Inget problem för den batteridrivna högtryckstvätten K2. Tack vare det uppladdningsbara 36 V litiumjonbatteriet passar den perfekt till att rengöra mindre bilar, motorcyklar, båtar och mindre ytor runt huset. Maskinen kan även anslutas till en vattenslang. Det ingår även två spolrör där du kan växla mellan mjukt och hårt läge. För att nyttja rotojetläget behöver du byta till rojetspolröret. K2 har även en display på spolhandtaget som kontinuerligt visar vilken tryckinställning du valt, en specialslang för rengöringsmedel och ett integrerat vattenfilter som skyddar högtryckstvätten från att smutspartiklar tränger in. Batteriet, med en maximal körtid på 17 minuter, och batteriladdare, ingår i detta paket.
Egenskaper och fördelar
36 V utbytbart batteriRealtidsteknik med LCD-batteridisplay: återstående drifttid, återstående laddningstid och batterikapacitet. Kompatibel med alla produkter i Kärchers 36 V batteriplattform Långvarig och kraftfull tack vare litiumjonceller.
Spolhandtag med tryckangivelseVariabelt spolrör med 3 trycknivåer för optimal rengöring av olika ytor Displayen på spolhandtaget gör det enkelt att veta vilket tryck man valt
VattensugningKompatibel med Kärcher sugslang för rengöring utan vattenanslutning. Sugslangen kan köpas separat.
Användning av rengöringsmedel
- Sugslang för användning av rengöringsmedel.
- Kärchers rengöringsmedel ökar effektiviteten och hjälper till att skydda och ta hand om den yta som rengörs.
Praktiskt tillbehörsförvaring
- Slang, spolrör och spolhandtag kan förvaras på ett ordningsamt och utrymmessnålt sätt.
Quick Connect-system
- Högtrycksslangen är snabb och enkel att klicka in och ut ur enheten och spolhandtaget.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Tryck (bar)
|Max. 110
|Tryckintervall
|Högtryck
|Flödeshastighet (l/h)
|340
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Batterityp
|Uppladdningsbart batteri
|Spänning (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|5
|Drifttid per batteriladdning (min)
|14 (5,0 Ah)
|Laddningstid för batteriet med standardladdare (h)
|9
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|245 x 303 x 629
Följande ingår
- Variant: Batteri inkluderat
- Uppladdningsbart batteri: 36 V/5,0 Ah Battery Power+-batteri (1 st.)
- Laddare: 36 V laddare (1 st.)
- Högtrycksspolhandtag: G 120 Q, Boost
- One-jet spolrör
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 4 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: Sugslang
- Integrerat vattenfilter
Videos
Användningsområden
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Terrass
- För rengöring av små bilar
- Motorcyklar och skotrar
- Cyklar
- Båtar
- Soptunnor
- Trädgårdsleksaker
Tillbehör
Rengöringsmedel
