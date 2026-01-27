Inga eluttag i närheten? Inget problem för den batteridrivna högtryckstvätten K2. Tack vare det uppladdningsbara 36 V litiumjonbatteriet passar den perfekt till att rengöra mindre bilar, motorcyklar, båtar och mindre ytor runt huset. Maskinen kan även anslutas till en vattenslang. Det ingår även två spolrör där du kan växla mellan mjukt och hårt läge. För att nyttja rotojetläget behöver du byta till rojetspolröret. K2 har även en display på spolhandtaget som kontinuerligt visar vilken tryckinställning du valt, en specialslang för rengöringsmedel och ett integrerat vattenfilter som skyddar högtryckstvätten från att smutspartiklar tränger in. Batteriet, med en maximal körtid på 17 minuter, och batteriladdare, ingår i detta paket.