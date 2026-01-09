Högtryckstvätt K3 Premium Power Control Home
Högtryckstvätt K3 Premium Power Control Home med slangvinda. Uppnå ännu bättre resultat med rengöringstipsen i Kärchers Home & Garden-app. Inkl. Home Kit.
Så här ser modern högtrycksrengöring ut: Appen innehåller den hjälpsamma applikationsrådgivaren som hjälper användaren med praktiska tips och tricks för varje städuppgift. Appen erbjuder också en omfattande tjänst med information om enheten, applikationen och Kärchers serviceportal. En annan praktisk egenskap är att trycket kan ställas in direkt på spolrören och kontrolleras på G 120 Q Power Control-spolhandtagets display. Så kan du vara säker på att det ideala trycket används på varje yta. Hemmakitet säkerställer stänkfri rengöring av stora ytor runt hemmet och innehåller T1 terasstvätt och 500 ml av universalrengöringsmedel för sten & trä. Rengöringsmedlet appliceras snabbt och bekvämt från den integrerade rengöringsmedelstanken. Kärchers K3 Premium Power Control har fler imponerande funktioner: slangvinda, utdragbart teleskophandtag för bekväm transport och förvaring, ett stativ för bättre stabilitet, tillbehörshållare, högtrycksspolhandtag samt Kärcher Quick Connect-systemet. Dessutom kan stativet användas som ett bärhandtag.
Egenskaper och fördelar
Kärchers Home & Garden-appKärchers Home & Garden-app kommer att göra dig till ett rengöringsproffs. Applikationsrådgivaren ger dig praktiska tips och tricks för olika rengöringssituationer och rengöringsobjekt Bekväm omfattande support – all information om enheten, dess applikation och vår serviceportal.
Power Control spolhandtag med Quick Connect och spolrörOptimala inställningar för varje rengöringsuppgift. Tre olika trycknivåer och ett rengöringsmedelsläge. Full kontroll: Den manuella displayen visar vilka inställningar som är valda. Quick Connect adapter för smidig anslutning av tillbehör till slangen.
Slangvinda för bekväm användningHögtrycksslangen är optimalt skyddad och förvaras smidigt utan att ta upp för mycket plats. Bekvämt arbete: Slangen är redo att användas när som helst med enkel upprullning och utdragning. Låg tyngdpunkt för säker placering även på lutande ytor.
Rengöringsmedelstank
- Rent och bekvämt: rengöringsmedelstanken kan tas bort för påfyllning.
- Den praktiska rengöringsmedelstanken förenklar hanteringen av rengöringsmedel.
- Kärchers rengöringsmedel ökar effektiviteten och hjälper till att skydda och ta hand om den yta som rengörs.
Specifikationer
Tekniska data
|Strömförsörjning (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Tryck (bar/MPa)
|20 - Max. 120 / 2 - Max. 12
|Flödeshastighet (l/h)
|Max. 380
|Ytkapacitet (m²/h)
|25
|Inloppstemperatur (°C)
|Max. 40
|Effekt (kW)
|1,6
|Strömkabel (m)
|5
|Färg
|Gul
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|340 x 281 x 677
Följande ingår
- Home-kit: T1 terasstvätt, 0,5 liter universalrengöringsmedel för sten & trä
- Högtrycksspolhandtag: G 120 Q Power Control spolhandtag
- Vario Power Jet
- Rotojetmunstycke
- Högtrycksslang: 7 m
- A3/4″ anslutningsadapter för trädgårdsslang
Standardutrustning
- Integrerad högtrycksslangupprullare
- Quick Connect-anslutning
- Rengöringsmedel via: Tank
- Integrerat vattenfilter
Användningsområden
- Cyklar
- För rengöring av trädgårdsredskap och verktyg
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Motorcyklar och skotrar
Tillbehör
Rengöringsmedel
K3 Premium Power Control Home Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.