Så här ser modern högtrycksrengöring ut: Appen innehåller den hjälpsamma applikationsrådgivaren som hjälper användaren med praktiska tips och tricks för varje städuppgift. Appen erbjuder också en omfattande tjänst med information om enheten, applikationen och Kärchers serviceportal. En annan praktisk egenskap är att trycket kan ställas in direkt på spolrören och kontrolleras på G 120 Q Power Control-spolhandtagets display. Så kan du vara säker på att det ideala trycket används på varje yta. Hemmakitet säkerställer stänkfri rengöring av stora ytor runt hemmet och innehåller T1 terasstvätt och 500 ml av universalrengöringsmedel för sten & trä. Rengöringsmedlet appliceras snabbt och bekvämt från den integrerade rengöringsmedelstanken. Kärchers K3 Premium Power Control har fler imponerande funktioner: slangvinda, utdragbart teleskophandtag för bekväm transport och förvaring, ett stativ för bättre stabilitet, tillbehörshållare, högtrycksspolhandtag samt Kärcher Quick Connect-systemet. Dessutom kan stativet användas som ett bärhandtag.