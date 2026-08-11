H13-filtersatsen med en hög andel antibakteriellt belagt aktivt kol tar på ett tillförlitligt sätt bort ett stort antal skadliga ämnen i luften med en separationsgrad på 99,95 % för 0,3 µm partikeldiameter. Filtret fångar upp damm, fint damm, partiklar, aerosoler, patogener och till och med virus. Dessutom eliminerar den antibakteriella beläggningen av filtermaterialet bakterier och filtrerar bort lukter, kemiska ångor, VOC (flyktiga organiska föreningar) och andra skadliga ämnen från luften.