Frånluftsfilter: EPA 12
HEPA-filtret binder pollen, damm och andra allergiframkallande partiklar. 99,9% av alla partiklar över 0,3 µm filtreras.
Hjälper allergiker och är idealisk för dem som uppskattar ren luft: Det pålitliga och högpresterande HEPA-filtret (EN1822:1998) fångar upp pollen, mögelsporer, bakterier och kvalsteravföring. Det högpresterande filtret garanterar att allergener och damm filtreras ut pålitligt och gör luften helt och hållet ren. Fläktluften är renare än rummets luft. Filtret fångar upp 99,9 % av alla allergiframkallande partiklar större än 0,3 µm. Den idealiska lösningen för människor med särskilt höga renlighetskrav.
Egenskaper och fördelar
Högeffektiv filtreringskraft
- Filtrering av pollen, mögelsporer, bakterier och kvalsterexkrement.
- Effektiv filtrering av allergener och damm.
Passar för allergiker
- Filtret fångar upp 99,9 % av alla allergiframkallande partiklar som är större än 0,3 µm.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|158 x 105 x 22