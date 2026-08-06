Hjälper allergiker och är idealisk för dem som uppskattar ren luft: Det pålitliga och högpresterande HEPA-filtret (EN1822:1998) fångar upp pollen, mögelsporer, bakterier och kvalsteravföring. Det högpresterande filtret garanterar att allergener och damm filtreras ut pålitligt och gör luften helt och hållet ren. Fläktluften är renare än rummets luft. Filtret fångar upp 99,9 % av alla allergiframkallande partiklar större än 0,3 µm. Den idealiska lösningen för människor med särskilt höga renlighetskrav.