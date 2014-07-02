G 160 Spolhandtag

För alla Kärchers konsumenttvättar (K2-K7) där slangen är fäst vid spolhandtaget med bygel eller klämma.

Enkelt byte av spolhandtag. Ersättningsspolhandtag för Kärchers K2 - K7 högtryckstvättar i konsumentserien. Lämplig för alla högtryckstvättar där slangen är fäst vid spolhandtaget med bygel eller klämma.

Egenskaper och fördelar
Ersättningsspolhandtag till Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.
  • Enkelt byte av spolhandtag.
Bajonettkoppling
  • Gör alla Kärchertillbehör anslutningsbara.
Rengöringsmedelstillsats under lågtryck
  • Enkel applicering av rengöringsmedel.
  • Kraftfull och effektiv rengöring
Barnlås
  • Spolhandtag med avtryckarspärr.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Svart
Vikt (kg) 0,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,4
Mått (L × B × H) (mm) 422 x 40 x 181