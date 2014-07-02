G 160 Spolhandtag
För alla Kärchers konsumenttvättar (K2-K7) där slangen är fäst vid spolhandtaget med bygel eller klämma.
Enkelt byte av spolhandtag. Ersättningsspolhandtag för Kärchers K2 - K7 högtryckstvättar i konsumentserien. Lämplig för alla högtryckstvättar där slangen är fäst vid spolhandtaget med bygel eller klämma.
Egenskaper och fördelar
Ersättningsspolhandtag till Kärcher K2-K7 högtryckstvättar.
- Enkelt byte av spolhandtag.
Bajonettkoppling
- Gör alla Kärchertillbehör anslutningsbara.
Rengöringsmedelstillsats under lågtryck
- Enkel applicering av rengöringsmedel.
- Kraftfull och effektiv rengöring
Barnlås
- Spolhandtag med avtryckarspärr.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|422 x 40 x 181