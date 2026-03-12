Golvmunstycke parkett
Kärcher parkettmunstycke med mjuka borst för skonsam rengöring av parkettgolv och andra ömtåliga hårda golv.
Parkettmunstycke med mjuka borst för skonsam rengöring av hårda golv, som parkett och laminat, kork, PVC, linoleum och klinker.
Egenskaper och fördelar
Parkettmunstycke
Borste med mjuka borst av naturmaterial (tagel)
- För mjuk och skonsam rengöring utan repor.
Flexibel led
- Utmärkt manövrerbarhet och enkel städning under möbler.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Nominell standardbredd (DN) (mm)
|35
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|301 x 175 x 54
Användningsområden
- Ömtåliga ytor