Gummilist till fönstermunstycke
Ersättningsats, gummilist för fönstermunstycke 4.130-115.
Suglist av gummi för fönstermunstycket till ångtvätt kan bytas ut. För rengöring till perfektion varje gång.
Egenskaper och fördelar
Suglist av gummi
- För byte av sliten suglist till fönstermunstycke
- Rengöring utan ränder.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Grå
|Mått (L × B × H) (mm)
|250 x 100 x 7
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Användningsområden
- Fönster och glasytor
- Speglar