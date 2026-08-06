Gummilist till fönstermunstycke

Ersättningsats, gummilist för fönstermunstycke 4.130-115.

Suglist av gummi för fönstermunstycket till ångtvätt kan bytas ut. För rengöring till perfektion varje gång.

Egenskaper och fördelar
Suglist av gummi
  • För byte av sliten suglist till fönstermunstycke
  • Rengöring utan ränder.
Specifikationer

Tekniska data

Färg Grå
Mått (L × B × H) (mm) 250 x 100 x 7
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Fönster och glasytor
  • Speglar