HEPA 13-Filter till VC 3

HEPA hygienfilter (EN 1822:1998) till Kärchers dammsugare VC 3. Filtrerar säkert och tillförlitligt de minsta partiklarna såsom pollen och allergiframkallande partiklar. Perfekt för allergiker.

HEPA-hygienfiltret (EN 1822:1998) för Kärchers dammsugare VC 3 med multi-cyklonteknik filtrerar säkert och pålitligt bort mycket fin smuts som t.ex. pollen och andra allergiframkallande partiklar. Det betyder att frånluften är renare än luften i rummet. Idealiskt för allergiker.

Egenskaper och fördelar
Högeffektiv filtreringskraft
Passar för allergiker
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 1
Färg Vit
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 125 x 125 x 29
Användningsområden
  • Torr smuts