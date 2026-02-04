HEPA-hygienfiltret (EN 1822:1998) för Kärchers dammsugare VC 3 med multi-cyklonteknik filtrerar säkert och pålitligt bort mycket fin smuts som t.ex. pollen och andra allergiframkallande partiklar. Det betyder att frånluften är renare än luften i rummet. Idealiskt för allergiker.