HEPA 13-Filter till VC 3
HEPA-hygienfiltret (EN 1822:1998) för Kärchers dammsugare VC 3 med multi-cyklonteknik filtrerar säkert och pålitligt bort mycket fin smuts som t.ex. pollen och andra allergiframkallande partiklar. Det betyder att frånluften är renare än luften i rummet. Idealiskt för allergiker.
Egenskaper och fördelar
Högeffektiv filtreringskraft
Passar för allergiker
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|125 x 125 x 29
Användningsområden
- Torr smuts