HK 4 högtrycksslangsats
Uppgraderingssats 4 meter – kompatibel med alla K 2-högtryckstvättar från Kärcher tillverkade sedan 1992 (ej maskiner med slangvinda). Inklusive spolhandtag för högtryck och Quick Connect-adapter.
Tillbehörssats med 4 m högtrycksslang, ergonomiskt spolhandtag för högtryck och adapter för eftermontering av det praktiska Quick Connect-systemet till K 2. Den perfekta uppgraderingssatsen för alla Kärchers Consumer-högtryckstvättar tillverkade sedan 1992 (förutom modeller med slangvinda).
Egenskaper och fördelar
Adapter
- Lätt att separera tryckslangen från spolhandtaget och enheten.
Högtrycksslang
- Med Quick Connect-adaptrar för snabb anslutning.
Högtrycksspolhandtag
- För ergonomiskt arbete.
Specifikationer
Tekniska data
|Temperatur (°C)
|Max. 40
|Max. tryck (bar)
|120
|Längd (m)
|4
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|551 x 190 x 188
Kompatibla maskiner
Tidigare års produkter
