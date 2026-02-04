HK 4 högtrycksslangsats

Uppgraderingssats 4 meter – kompatibel med alla K 2-högtryckstvättar från Kärcher tillverkade sedan 1992 (ej maskiner med slangvinda). Inklusive spolhandtag för högtryck och Quick Connect-adapter.

Tillbehörssats med 4 m högtrycksslang, ergonomiskt spolhandtag för högtryck och adapter för eftermontering av det praktiska Quick Connect-systemet till K 2. Den perfekta uppgraderingssatsen för alla Kärchers Consumer-högtryckstvättar tillverkade sedan 1992 (förutom modeller med slangvinda).

Egenskaper och fördelar
Adapter
  • Lätt att separera tryckslangen från spolhandtaget och enheten.
Högtrycksslang
  • Med Quick Connect-adaptrar för snabb anslutning.
Högtrycksspolhandtag
  • För ergonomiskt arbete.
Specifikationer

Tekniska data

Temperatur (°C) Max. 40
Max. tryck (bar) 120
Längd (m) 4
Färg Svart
Vikt (kg) 0,8
Vikt inkl. förpackning (kg) 1,1
Mått (L × B × H) (mm) 551 x 190 x 188
Tillbehör
HK 4 högtrycksslangsats Sök reservdelar

Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.