MJ 145 Multi Jet 3-i-1 Multijet Full Control
Allt i ett: 3-i-1 Multi Jet-spolrör från Kärcher för högtryckstvätten K 5 Premium Full Control Plus (från 2017) med spolhandtaget G 180 Q Full Control Plus.
Nu behöver du bara byta stråle i stället för hela spolröret. 3-i-1 Multi Jet kombinerar 3 stråltyper och gör det möjligt att växla mellan en steglöst justerbar platt högtrycksstråle, roterande munstycke och en rengöringsmedelsstråle genom att bara vrida på spolröret. Trycket är lätt att ställa in med knapparna på spolhandtaget G 180 Q Full Control Plus. 3-i-1 Multi Jet är allrengöringsverktyget till Kärchers högtryckstvätt K 5 Premium Full Control Plus från 2017.
Egenskaper och fördelar
Full kontroll i båda händerna
- För enkelt val av lämplig trycknivå för det valda objektet som ska rengöras.
Inget krångligt byte av spolrör
- Vrid bara på spolröret för att välja rätt stråle.
Tre stråltyper med ett spolrör
- Stråle för rengöringsmedel, roterande munstycke och steglöst justerbar platt högtrycksstråle – för flexibelt arbete.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|445 x 63 x 63
För äldre spolhandtag tillverkade före 2010 (spolhandtag M, 96, 97) krävs adapter M (2.643-950)
Kompatibla maskiner
Aktuella produkter
Tidigare års produkter
Användningsområden
- Fordon
- Motorcyklar och skotrar
- Ytor runt hemmet och i trädgården
- Trädgårds- och stenmurar
- Trädgård/terrass/balkongmöbler
- Staket