Nu behöver du bara byta stråle i stället för hela spolröret. 3-i-1 Multi Jet kombinerar 3 stråltyper och gör det möjligt att växla mellan en steglöst justerbar platt högtrycksstråle, roterande munstycke och en rengöringsmedelsstråle genom att bara vrida på spolröret. Trycket är lätt att ställa in med knapparna på spolhandtaget G 180 Q Full Control Plus. 3-i-1 Multi Jet är allrengöringsverktyget till Kärchers högtryckstvätt K 5 Premium Full Control Plus från 2017.