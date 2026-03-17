Multi-Power-munstycket innehåller 5 olika stråltyper i ett och samma spolrör: Stråle för rengöringsmedel, högtrycksflatstråle, roterande munstycke, punktstråle samt en bred lågtrycksflatstråle. Lämplig stråle ställs in med en enkel vridning. Detta betyder att det inte längre behövs några tidskrävande byten av spolrör. Multi-Power-munstycket passar alla högtryckstvättar i serie K3 – K5. En mångsidig enhet för huset, i trädgården och till bilen