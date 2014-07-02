Pappersfilterpåsar MV 2 / WD 2
5 st. Tvådelad pappersfilterpåse med utmärkt filterprestanda och hög rivhållfasthet.
Högeffektiv 2-skikts pappersfilterpåse. Starka pappersfilterpåsar för tillförlitlig retention av damm. 5 påsar medföljer vid leverans.
Egenskaper och fördelar
Tvåskikts
- Slitstark
- Enastående filterkapacitet
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|5
|Färg
|Brun
|Vikt (kg)
|0,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|240 x 120 x 7
Användningsområden
- Torr smuts