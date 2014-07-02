Pappersfilterpåsar MV 2 / WD 2

5 st. Tvådelad pappersfilterpåse med utmärkt filterprestanda och hög rivhållfasthet.

Högeffektiv 2-skikts pappersfilterpåse. Starka pappersfilterpåsar för tillförlitlig retention av damm. 5 påsar medföljer vid leverans.

Egenskaper och fördelar
Tvåskikts
  • Slitstark
  • Enastående filterkapacitet
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 5
Färg Brun
Vikt (kg) 0,3
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,3
Mått (L × B × H) (mm) 240 x 120 x 7
Användningsområden
  • Torr smuts