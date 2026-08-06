Patron – specialtillbehör
Avlägsnar snabbt och effektivt kalk från vattnet Kärchers ångtvätt SC 3 EasyFix. Sätt i patronen - och det är klart!
Enkelt och effektivt: När symbolen för avkalkningspatronen lyser rött på SC 3-enhetens display tar du helt enkelt ut avkalkningspatronen och sätter in en ny. Sedan trycker du på återställningsknappen - och därefter är det bara att fortsätta med ångrengöringen där du slutade.
Egenskaper och fördelar
Skyddar ångtvättens teknik från kalkavlagringar.
- Stöder ångtvättens långvariga prestanda.
Enkelt och snabbt patronbyte
Specifikationer
Tekniska data
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|56 x 56 x 163
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
- Avkalkningsmedel för Kärchers ångtvättar