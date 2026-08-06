Patron – specialtillbehör

Avlägsnar snabbt och effektivt kalk från vattnet Kärchers ångtvätt SC 3 EasyFix. Sätt i patronen - och det är klart!

Enkelt och effektivt: När symbolen för avkalkningspatronen lyser rött på SC 3-enhetens display tar du helt enkelt ut avkalkningspatronen och sätter in en ny. Sedan trycker du på återställningsknappen - och därefter är det bara att fortsätta med ångrengöringen där du slutade.

Egenskaper och fördelar
Skyddar ångtvättens teknik från kalkavlagringar.
  • Stöder ångtvättens långvariga prestanda.
Enkelt och snabbt patronbyte
Specifikationer

Tekniska data

Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,2
Mått (L × B × H) (mm) 56 x 56 x 163
Användningsområden
  • Avkalkningsmedel för Kärchers ångtvättar