Ångmopp SC 3 Upright
Bekymmersfri djuprengöring med ånga: SC 3 Upright EasyFix är extremt lätt att använda och kan användas på hårda golv. Den tar bort 99,99% av vanliga hushållsbakterier.
Ångtvätten SC 3 Upright är idealisk att använda till rengöring av förseglade hårda golv tack vare den förinställda trestegs ångflödesregleringen som är extremt enkel att använda, även på trä. Den grundliga rengöringen avlägsnar 99,99% av vanliga hushållsbakterier helt utan att använda kemikalier. Ångtvätten värms upp på kort tid, och tack vare en permanent återfyllbar och avtagbar färskvattentank samt en avkalkningspatron är ångtvätten redo att användas särskilt snabbt – och är mycket enkel att använda. LED-displayen på enheten ger direkt återkoppling avseende driftstatus via olika färgkoder. I kombination med våra högkvalitativa mikrofiberdukar garanterar EasyFix-golvmunstycket med kardborrefäste ett noggrannare rengöringsresultat än vad du skulle få med en konventionell metod som att moppa, och du kan enkelt byta golvduk utan att komma i kontakt med smutsen. Även heltäckningsmattor kan enkelt och bekvämt få nytt liv med hjälp av mattglidaren.
Egenskaper och fördelar
Förinställd ångflödeskontroll i tre steg för rengöring av olika ytorMöjlighet att välja rätt ånginställning för aktuell golvtyp med hjälp av symboler för trä, kakel eller matta.
Non-stop ånga och integrerad avkalkningspatronDen avtagbara tanken är lätt att fylla när som helst – för kontinuerlig ånga utan att avbryta ditt arbete. Den intelligenta avkalkningspatronen tar automatiskt bort kalk från vattnet, vilket förlänger enhetens livslängd.
Kort uppvärmningstidMed en uppvärmningstid på endast 30 sekunder är enheten redo att användas på nolltid.
LED-displayen på handtaget visar att uppvärmning pågår och signalerar när ångtvätten är redo att användas.
- Extremt lätt att använda tack vare att apparaten kontinuerligt informerar om sin driftsstatus.
- Rött pulserande ljus visar när ångtvätten håller på att värmas upp och ett konstant grönt ljus indikerar att den är redo att använda.
EasyFix golvmunstycke med flexibel led och kardborrefäste för golvduken
- Tack vare lamellerna på undersidan av golvmunstycket EasyFix blir det ett optimalt rengöringsresultat på alla typer av hårda golv i hemmet.
- Beröringsfri duk som byts utan att komma i kontakt med smuts och bekvämt fäste av golvrengöringsduken tack vare kardborresystemet.
- Ergonomisk och effektiv rengöring med full golvkontakt. För personer av olika längd, tack vare den flexibla munstyckesfogningen.
Intelligent inställning av vattenhårdhet
- Vattnets hårdhet kan ställas in; från mjukt till mycket hårt.
- Produkten har lång livslängd tack vare bästa möjliga skydd från kalkavlagringar.
Mattglidare som fräschar upp mattor
- Heltäckningsmattor får enkelt och bekvämt ett nytt liv genom att du använder mattglidaren.
On/off knapp på maskinen
- Det är enkelt att slå på och av enheten.
Specifikationer
Tekniska data
|Testcertifikat¹⁾
|Tar bort upp till 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier¹⁾
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 60
|Värmeeffekt (W)
|1600
|Kabellängd (m)
|5
|Uppvärmningstid (min)
|0,5
|Tankkapacitet (l)
|0,5
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|314 x 207 x 1185
¹⁾ Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick. / ³⁾ Den minimala faktor med vilken produktens livslängd förlängs, baserat på interna tester med en vattenhårdhet på 20 °dH och karbonathårdhet på 15 °dH.
Följande ingår
- Universell EasyFix golvrengöringsduk: 1 Del(ar)
- Mattglidare
- Golvmunstycke: EasyFix
Standardutrustning
- Säkerhetsventil
- Ångflödeskontroll: ett handtag (tre-steg)
- Tank: avtagbar och kan fyllas på vid behov
- Integrerad på/av-brytare
Användningsområden
- Hårda golv
- Fräscha upp heltäckningsmattor
Tillbehör
