Ångtvätten SC 3 Upright är idealisk att använda till rengöring av förseglade hårda golv tack vare den förinställda trestegs ångflödesregleringen som är extremt enkel att använda, även på trä. Den grundliga rengöringen avlägsnar 99,99% av vanliga hushållsbakterier helt utan att använda kemikalier. Ångtvätten värms upp på kort tid, och tack vare en permanent återfyllbar och avtagbar färskvattentank samt en avkalkningspatron är ångtvätten redo att användas särskilt snabbt – och är mycket enkel att använda. LED-displayen på enheten ger direkt återkoppling avseende driftstatus via olika färgkoder. I kombination med våra högkvalitativa mikrofiberdukar garanterar EasyFix-golvmunstycket med kardborrefäste ett noggrannare rengöringsresultat än vad du skulle få med en konventionell metod som att moppa, och du kan enkelt byta golvduk utan att komma i kontakt med smutsen. Även heltäckningsmattor kan enkelt och bekvämt få nytt liv med hjälp av mattglidaren.