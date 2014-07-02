Passar alla enmotoriga NT Tact och Ap modeller från Kärcher och tillverkat av cellulosafiber. Dry-filtret når en imponerade filtreringsgrad på 99.9% och är certifierat för dammklasserna L och M. Det är idealiskt för säker uppsugning av torrt fint och grovt damm och material. Detta torrfilter är märkt med grön etikett för att förhindra förväxling med andra filtertyper. Om vätska eller fukt sugs upp genom filtret måste arbetet direkt avslutas och filtret måste tillåtas torka innan arbetet återupptas för att garantera dess filtreringsförmåga.