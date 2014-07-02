Planfilter - Torr smuts / Grönt
Torrt planfilter i cellulosafiber med grön etikett. För uppsugning av fint och grovt damm i dammklasser L och M.
Passar alla enmotoriga NT Tact och Ap modeller från Kärcher och tillverkat av cellulosafiber. Dry-filtret når en imponerade filtreringsgrad på 99.9% och är certifierat för dammklasserna L och M. Det är idealiskt för säker uppsugning av torrt fint och grovt damm och material. Detta torrfilter är märkt med grön etikett för att förhindra förväxling med andra filtertyper. Om vätska eller fukt sugs upp genom filtret måste arbetet direkt avslutas och filtret måste tillåtas torka innan arbetet återupptas för att garantera dess filtreringsförmåga.
Egenskaper och fördelar
Tillverkad av cellulosafibermaterial
- Mycket kostnadseffektiv att underhålla.
Specifikationer
Tekniska data
|Mängd (Del(ar))
|1
|Dammklass
|L / M
|Färg
|Vit
|Vikt (kg)
|0,2
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|140 x 57 x 240
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Användningsområden
- För dammsugning av torrt damm och grov smuts (grön färgkodning)
- Certifierad för dammklasserna M och L